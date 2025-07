Xuất khẩu thanh long, hồ tiêu lao đao vì không có cơ quan ký giấy chứng nhận

Liên quan đến vấn đề trên, trong văn bản kiến nghị khẩn gửi Bộ NN&MT, Sở An toàn thực phẩm TPHCM cho biết đã nhận được công văn 2121/TTTV-ATTPMT ngày 11/7/2025 của Cục Trồng trọt và bảo vệ thực vật về việc kiểm tra ATTP đối với thực phẩm có nguồn gốc thực vật xuất khẩu.

Song, Sở An toàn thực phẩm kiến nghị Bộ NN&MT cần có hướng dẫn đối với mục II thông tin sản phẩm tại Giấy đăng ký kiểm tra thực phẩm có nguồn gốc thực vật xuất khẩu.

Bên cạnh đó, cần hướng dẫn cụ thể về ngôn ngữ thể hiện tại Giấy đăng ký kiểm tra thực phẩm có nguồn gốc thực vật xuất khẩu và Thông báo kết quả kiểm tra thực phẩm có nguồn gốc thực vật xuất khẩu là tiếng Việt hoặc tiếng Anh hay vừa tiếng Việt và tiếng Anh để có cơ sở hướng dẫn và cấp kết quả thủ tục hành chính phù hợp quy định.

Sở An toàn thực phẩm cũng chỉ rõ, thực hiện thủ tục hành chính Kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm có nguồn gốc thực vật xuất khẩu được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 12.

Song, theo Điều 24 Thông tư số 12 và Quyết định số 2286 của Bộ NN&MT không quy định, hướng dẫn thành phần hồ sơ nộp đăng ký thủ tục và kết quả giải quyết thủ tục, mà chỉ quy định là cấp Thông báo kết quả kiểm tra thực phẩm có nguồn gốc thực vật xuất khẩu mà không quy định, hướng dẫn cấp Giấy chứng nhận khác theo mẫu yêu cầu nước nhập khẩu (Giấy chứng nhận theo yêu cầu EU).

Do đó, Sở An toàn thực phẩm không có căn cứ pháp lý để thực hiện. Ngoài ra, tại công văn số 2121 của Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật hướng dẫn cấp Giấy chứng nhận theo yêu cầu của EU căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 42 Luật An toàn thực phẩm. Thế nhưng, tại Luật An toàn thực phẩm lại giao Bộ NN&MT quy định hồ sơ, thủ tục cấp các loại giấy chứng nhận. Đến nay, Bộ NN&MT chưa có hướng dẫn đối với trường hợp này.

Về kết quả thủ tục hành chính, Sở An toàn thực phẩm cũng dẫn quy định của Thông tư số 12 và Quyết định số 2286 chỉ quy định là Thông báo kết quả kiểm tra thực phẩm có nguồn gốc thực vật xuất khẩu, không có quy định “theo yêu cầu của nước nhập khẩu” như quy định trước đó tại Thông tư 44 ngày 28/12/2018 của Bộ NN&MT.

Để kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, đặc biệt các doanh nghiệp xuất khẩu thanh long, đậu bắp, ớt qua thị trường châu Âu và việc thực hiện thủ tục kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm có nguồn gốc thực vật xuất khẩu đúng quy định, Sở An toàn thực phẩm TPHCM kiến nghị Bộ NN&MT sớm ban hành quy định hồ sơ, thủ tục cấp Giấy chứng nhận khác theo mẫu yêu cầu nước nhập khẩu (Giấy chứng nhận theo yêu cầu EU). Từ đó, Sở An toàn thực phẩm TPHCM có căn cứ pháp lý thực hiện.

Trong thời gian chờ Bộ NN&MT ban hành quy định thành phần hồ sơ và hướng dẫn chi tiết cho việc cấp Giấy chứng nhận khác theo mẫu yêu cầu nước nhập khẩu, Sở An toàn thực phẩm sẽ thực hiện thủ tục Kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm có nguồn gốc thực vật xuất khẩu theo quy định tại Thông tư số 12 và Quyết định số 2286 của Bộ NN&MT.