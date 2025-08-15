Xuất khẩu gạo thứ 2 thế giới, Việt Nam tung thêm mặt hàng siêu đặc biệt

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, 7 tháng đầu năm, Việt Nam xuất khẩu 5,5 triệu tấn gạo, thu về 2,81 tỷ USD. So với cùng kỳ năm ngoái, khối lượng tăng 3,1% nhưng giá trị giảm 15,9% do giá xuất khẩu bình quân chỉ đạt 514 USD/tấn, thấp hơn 18,4% so với cùng kỳ 2024.

Tuy nhiên, những ngày đầu tháng 8, giá gạo Việt ngược dòng thế giới phục hồi mạnh, trong khi giá gạo của các quốc gia xuất khẩu khác tiếp tục giảm.

Cụ thể, theo dữ liệu từ Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), ngày 7/8, giá gạo 5% tấm xuất khẩu của Việt Nam tăng lên 395 USD/tấn. So với mức đáy 378 USD/tấn vào ngày 23/7, mặt hàng này đã tăng 17 USD/tấn, bất chấp Ấn Độ có kế hoạch xả kho 20 triệu tấn gạo với giá siêu rẻ.

Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam hiện cao hơn đáng kể so với hàng cùng loại của Thái Lan (362 USD/tấn) và Pakistan (365 USD/tấn), cao hơn của Ấn Độ (379 USD/tấn).