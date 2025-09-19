Xuất khẩu cá ngừ lao đao do thuế quan Mỹ

Tôm, cá tra vẫn tăng trưởng dương

Xuất khẩu thủy sản Việt Nam đang duy trì đà tăng trưởng ấn tượng, với kim ngạch 8 tháng đầu năm đạt 7,3 tỷ USD, tăng gần 17% so với cùng kỳ 2024. Riêng tháng 8 đạt 1,1 tỷ USD, tăng gần 14%.

Tôm tiếp tục là mặt hàng chủ lực với kim ngạch gần 3 tỷ USD trong 8 tháng, tăng 23%. Riêng tháng 8, xuất khẩu tôm sang Mỹ đạt 92,6 triệu USD, chỉ nhích hơn 1,4% so với cùng kỳ. Mức tăng này cho thấy sức cầu vẫn duy trì, song đà tăng đã chậm lại.

Nguyên nhân chủ yếu đến từ thuế đối ứng 20% khiến tôm Việt kém cạnh tranh hơn so với hàng từ Thái Lan, Indonesia hay Ecuador. Đặc biệt, ngành tôm đang chịu áp lực lớn từ đợt rà soát chống bán phá giá POR19, dự kiến đưa mức thuế cao hơn nhiều so với trước. Nếu kết quả này chính thức được áp dụng, lợi thế giá của tôm Việt Nam sẽ sụt giảm đáng kể.

Trong bối cảnh đó, doanh nghiệp buộc phải linh hoạt: vừa tranh thủ các đơn hàng gối đầu trước khi quy định khắt khe hơn, vừa tìm đường sang thị trường CPTPP, Trung Quốc và EU.