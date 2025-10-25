Xuất hiện vùng áp thấp mới trên Biển Đông, dự báo diễn biến thời tiết xấu

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trạm quan trắc Bạch Long Vĩ đã có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7; trạm Lý Sơn có gió bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7.

Hiện nay, rãnh áp thấp có trục ở khoảng 6 - 9 độ vĩ bắc nối với vùng áp thấp trên khu vực giữa Biển Đông. Lúc 13 giờ ngày 25.10, vùng áp thấp có vị trí ở khoảng 10,5 - 11,5 độ vĩ bắc, 110,5 - 111,5 độ kinh đông.

Trong đêm 25.10 và ngày 26.10, phía bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao 3 - 5 m.