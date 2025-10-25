Xuất hiện vùng áp thấp mới trên Biển Đông, dự báo diễn biến thời tiết xấu

25/10/2025 22:43

Theo cơ quan khí tượng, vùng áp thấp mới trên Biển Đông kết hợp với một số hình thế gây thời tiết bất lợi trên một số vùng biển.

Xuất hiện vùng áp thấp mới trên Biển Đông, dự báo diễn biến thời tiết xấu
Vùng áp thấp trên Biển Đông nối với rãnh áp thấp gây gió mạnh, sóng lớn ở một số vùng biển. Nguồn ảnh: Hệ thống Giám sát thiên tai Việt Nam

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trạm quan trắc Bạch Long Vĩ đã có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7; trạm Lý Sơn có gió bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7.

Hiện nay, rãnh áp thấp có trục ở khoảng 6 - 9 độ vĩ bắc nối với vùng áp thấp trên khu vực giữa Biển Đông. Lúc 13 giờ ngày 25.10, vùng áp thấp có vị trí ở khoảng 10,5 - 11,5 độ vĩ bắc, 110,5 - 111,5 độ kinh đông.

Trong đêm 25.10 và ngày 26.10, phía bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao 3 - 5 m.

Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 - 8, biển động, sóng biển cao 2 - 4 m. Vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 5, từ gần sáng 26.10 tăng lên cấp 6, giật cấp 7 - 8, biển động, sóng biển cao 1,5 - 3 m.

Vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, vùng biển phía nam khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), khu vực giữa Biển Đông và khu vực Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6 - 7 và sóng biển cao trên 2 m.

Đêm 26.10 và ngày 27.10, vùng biển phía bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8 - 9, biển động mạnh, sóng biển cao 3 - 5 m.

Vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao 1,5-3,0 m. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động, sóng biển cao 2 - 4 m.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai trên biển là cấp 2. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên các khu vực nêu trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn.

