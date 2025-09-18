Xuất hiện nhiều vụ tấn công mạng bằng AI, hơn 8,5 triệu tài khoản đã bị đánh cắp

CIO CSO Summit là sự kiện thường niên, và đây là năm thứ 7 liên tiếp được tổ chức. Chủ đề của hội nghị năm nay là “Chiến lược an ninh mạng - Kiến tạo tương lai bền vững trong kỷ nguyên vận hành quan trọng bởi AI”.

Ông Nguyễn Sơn Hải - Giám đốc Viettel Cyber Security, cho rằng trí tuệ nhân tạo (AI) mở ra nhiều cơ hội nhưng cũng đặt ra những vấn đề mới về an toàn thông tin, cần được nhìn nhận và thảo luận một cách thấu đáo.

Theo ông Hải, CIO CSO Summit 2025 mong muốn tạo ra không gian để các chuyên gia cùng nhau thảo luận và chia sẻ phương án trả lời cho những câu hỏi như: Làm sao để sử dụng AI hiệu quả và kiểm soát được rủi ro? Làm thế nào để cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam không chỉ theo kịp mà còn tự tin vươn lên về an toàn thông tin?

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, TS. Nguyễn Đức Hiển – Phó Trưởng ban Chính sách và Chiến lược Trung ương, cho biết hiện nay, an ninh mạng là điều kiện nền tảng để phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, đây cũng là “lá chắn” hữu hiệu bảo vệ hạ tầng quốc gia. Trong khi đó, AI đã được ứng dụng trong hầu hết các ngành, lĩnh vực.