Xuất hiện nhiều F0 cộng đồng, Bắc Ninh thông báo khẩn tìm người

Sáng 31/10, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Ninh (CDC) phát đi thông báo khẩn tìm người liên quan đến bệnh nhân Covid-19. CDC Bắc Ninh tìm những người đi, đến cửa hàng bán quần áo thời trang Nam Giang, đầu nhà văn hóa xóm 7, xã Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội từ ngày 26/10 đến nay.



Những người này cần liên hệ ngay đến trạm y tế gần nhất để được tư vấn, hỗ trợ; cung cấp số điện thoại những người từng tiếp xúc với mình. Đồng thời CDC Bắc Ninh yêu cầu, người dân từng đến đây phải cài đặt Sổ sức khỏe điện tử, PC-Covid-19 để khai báo y tế và cảnh báo nguy cơ lây nhiễm Covid-19.



Trước đó, vào tối 30/10, ngành y tế tỉnh này thông tin, trong ngày toàn tỉnh Bắc Ninh ghi nhận 81 ca mắc Covid-19, trong đó có 78 ca có nguy cơ lây nhiễm cộng đồng. Tính đến 18h ngày 30/10, toàn tỉnh Bắc Ninh ghi nhận 2.066 ca mắc Covid-19.

Tiêm vắc xin cho người cao tuổi ở Bắc Ninh. Ảnh: Sở Y tế Bắc Ninh

Do tình hình dịch diễn biến phức tạp, xuất hiện các ca mắc Covid-19 trong cộng đồng và doanh nghiệp, chiều 30/10, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh tổ chức hội nghị triển khai các biện pháp phòng, chống dịch.



Các đại biểu đề xuất các biện pháp như sớm có hướng dẫn cách ly F1 tại nhà phù hợp với điều kiện thực tế; chủ động thuốc, trang bị y tế để điều trị cho F0; phân tầng F0 để có phương án điều trị phù hợp. Đồng thời, tỉnh sớm triển khai tiêm vắc xin cho người dưới 18 tuổi; xem xét việc thực hiện xét nghiệm tầm soát Covid-19 cho công nhân, người lao động trong các khu, cụm công nghiệp theo mức độ nguy cơ; tăng cường giám sát người lao động tại các khu nhà trọ...



Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Bắc Ninh cũng yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố giám sát chặt chẽ các trường hợp cách ly theo quy định; tính toán triển khai biện pháp phù hợp với tình hình thực tế như: 2 điểm đến 1 cung đường, 3 tại chỗ... trong một thời gian nhất định. Các doanh nghiệp phải chủ động tổ chức xét nghiệm sàng lọc theo mức độ nguy cơ.



Bí thư Tỉnh ủy Đào Hồng Lan thông tin, tỉnh Bắc Ninh đã chủ động triển khai nhiều giải pháp, trong đó lợi thế là tiêm vắc xin đạt tỷ lệ cao. Vì thế, khi phát sinh những ca mắc mới, các ngành, địa phương, doanh nghiệp đã kịp thời kích hoạt các biện pháp chống dịch với phương châm cộng đồng trách nhiệm, cộng đồng chia sẻ.



Bà Lan nhấn mạnh, đối với công tác chống dịch tại các doanh nghiệp, phải đánh giá kỹ càng yếu tố dịch tễ, phân loại xét nghiệm theo vị trí việc làm và mức độ nguy cơ để vừa chống dịch hiệu quả, vừa tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp. Các sở, ngành tăng cường kiểm tra, giám sát, hỗ trợ cho doanh nghiệp về an ninh, an toàn phòng cháy, chữa cháy đối với doanh nghiệp thực hiện “3 tại chỗ”.