Xuất hiện người phụ nữ lạ mặt đến đòi nợ, tôi bàng hoàng trước sự thật của chồng bị phơi bày

Tôi suýt ngất vì sốc khi nghe người phụ nữ lạ mặt đến đòi món nợ của chồng kèm tiết lộ một điều. Tôi có một hôn nhân trọn vẹn, bắt đầu là một tình yêu, tương đồng về mọi thứ. Hai chúng tôi đến với nhau vì tình cảm, vì muốn gắn bó lâu dài với nhau. Một đám cưới đầy đủ lễ nghĩa, tổ chức linh đình ở hai gia đình. Sau 6 năm, chúng tôi có với nhau 2 người con, đó là điều tuyệt vời nhất đối với tôi. Cuộc sống hôn nhân tuy không lãng mạn, ngập tràn hạnh phúc như hồi yêu nhưng cũng đủ để cho nhau hài lòng, tin tưởng. Cả hai vợ chồng chọn cách vì con, vì gia đình mà cố gắng mỗi ngày. Tôi cố gắng để làm tốt việc nhà, lo chăm sóc các con để chồng yên tâm trong công việc kinh doanh. Tôi chưa bao giờ đặt nặng vật chất, gây sức ép với chồng về việc phải có địa vị xã hội, có nhiều tiền. Tôi chỉ cần chồng khỏe mạnh, yêu thương gia đình, còn tiền bạc làm ra bao nhiêu thì cố gắng chi tiêu trong phạm vi mà mình có. Vậy nên chồng tôi hoàn toàn tự do trong công việc, thoải mái trong con đường làm ăn đã chọn. Cả năm qua, tôi thấy chồng có nhiều cố gắng, mặc dù hiệu quả về kinh tế là chưa cao. Cũng không sao, anh ấy luôn làm tròn trách nhiệm của mình, với tôi gia đình êm ấm là hài lòng. Chuyện tiền bạc sau này vẫn còn nhiều cơ hội để làm ra. Tôi luôn mong những điều tốt đẹp, tạo điều kiện hết sức để chồng làm ăn, vậy mà sự thật lại làm tôi rất bất ngờ. Người phụ nữ lạ đến đòi tiền khiến tôi sốc nặng vì chồng đã làm chuyện đáng sợ. Ảnh minh họa Cách đây mấy hôm, có một chị khách lạ mặt tới nhà tìm tôi, chị ta tự giới thiệu là bạn làm ăn với chồng. Sau vài câu nói chuyện xã giao, chị ta đi thẳng vào vấn đề là trong năm qua có đưa cho chồng tôi vay 500 triệu để làm ăn, nhưng đến nay chưa trả tiền, luôn tìm cách trốn tránh. Chị ta nói nếu không tin cứ việc gọi điện cho chồng để kiểm tra. Tôi không gọi điện cho chồng mà muốn hẹn chị đó để hai vợ chồng bàn bạc gia đình, nếu có vay thì sẽ có trả. Chị ta nghe xong liền nói thẳng: "Chị thấy em xinh xắn, ngoan ngoãn và rất biết điều, chẳng hiểu sao lại đi lấy chồng như vậy khổ cả đời. Chồng em đúng là chỉ được cái mã, cái dẻo mồm, còn lại là bất tài và mải chơi. Chị đúng là cũng dại, giờ không khéo mất tiền, mất tình. Bằng này tuổi rồi mà chị vẫn còn dại trai, may mà không đưa hết tiền bạc cho chồng em đấy". Chị khách lạ than vãn, bóc mẽ chồng tôi đã hé lộ sự thật phũ phàng. Hóa ra lâu nay chồng tôi làm ăn chung với chị ta, hai người cặp kè với nhau nên chị ta tin tưởng mà giao tiền cho chồng tôi kinh doanh. Từ lúc có tiền, chồng tôi lao vào ăn chơi, hưởng thụ chứ không làm gì. Vậy nên số tiền 500 triệu kia cũng vì thế mà tan thành mây khói, giờ lâm vào cảnh nợ nần bị chị ta bỏ rơi và đòi món nợ. Chị ta còn cho tôi xem những tin nhắn, nội dung chứng minh đã đưa số tiền lớn cho chồng tôi. Chị khách nói xong và ra về, còn tôi như sụp đổ, suýt ngất ra nhà vì quá sốc. Chồng tôi ngoại tình, uổng công cả năm lo cho chồng, đổi lại là sự phản bội mà anh ta dành cho tôi. Đêm hôm đó, vợ chồng tôi cãi nhau to, chồng tôi tuyên bố: "Việc tôi làm ăn với ai, yêu đương ai đấy là chuyện của tôi. Nếu tôi làm ăn tốt, cô và các con được hưởng chứ ai. Giờ tôi làm ăn thua lỗ cô còn bày đặt ghen tuông. Cô mà là vợ tốt thay vì khóc lóc thì có giỏi giúp tôi trả hết nợ đi, không thì cứ việc ly hôn". Từ hôm đó đến nay, chồng tỏ ra giận dỗi, bất cần. Anh ta đi uống rượu cả ngày, chỉ về nhà trong tình trạng say bí tỉ không biết gì, tỉnh là buông lời trách móc vợ con. Tôi đau khổ, suy sụp, cuối năm rồi mà không còn tâm trạng gì lo Tết. Tôi có nên đi vay mượn tiền để giúp anh ta, cố giữ lấy cái gia đình này không? Hãy cho tôi lời khuyên! Theo Gia đình và xã hội