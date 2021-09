Xuất hiện khắc tinh mới của Phương Oanh 'Hương Vị Tình Thân'

Your browser does not support the video tag.

Trích đoạn "Hương Vị Tình Thân" phần 2 tập 40



Khi biết tin Thy (Thu Quỳnh) có bầu trước, bà Sa (Thu Hạnh) lên mặt với bà Bích (Tú Oanh) khiến bà Bích soi trước soi sau con gái, thậm chí còn nghi Long... có vấn đề về sinh lý nên tướng mắn đẻ của con gái mới chưa có "đất dụng võ".