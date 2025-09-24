Xuất hiện hố tử thần sâu 15m, rộng 30m ở trung tâm thủ đô Thái Lan

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul đã trực tiếp đến hiện trường vụ sụt lún để thị sát và chỉ đạo công tác ứng phó. Ông khẳng định tình hình đã được kiểm soát. Hiện chính quyền thành phố Bangkok đang phối hợp với Cơ quan Quản lý và phát triển Hệ thống đường sắt đô thị Thái Lan tiến hành điều tra kỹ thuật nhằm xác định nguyên nhân sự cố, đồng thời triển khai các biện pháp khắc phục cần thiết.

Hiện trường vụ sụt lún. Clip: MXH

Cập nhật thông tin với báo giới tại hiện trường, Thống đốc Bangkok Chadchart Sittipunt cho biết: “Một vụ sụt lún đất gần Bệnh viện Vajira ở Bangkok do việc thi công mở rộng Tuyến Tím của tuyến tàu điện ngầm (MRT) đã dẫn đến một tình huống nghiêm trọng. Sự cố xảy ra vào sáng sớm nay, tạo ra một hố sâu 15m, có chiều rộng và dài khoảng 30m. Hố sụt đã kéo đổ các cột điện và đường ống nước, gây mất ổn định khu vực. Chính quyền đã sơ tán khu vực, hiện tại không có dịch vụ ngoại trú nào tại bệnh viện, chỉ còn bệnh nhân nội trú. Du khách được khuyến cáo hạn chế đi lại đến khu vực này cũng như thận trọng khi di chuyển”.

Nguồn điện và nước trong khu vực đã được ngắt để tránh gây thêm thiệt hại. Hiện chính quyền địa phương đang khẩn trương xử lý, bịt kín đoạn đường hầm bị ảnh hưởng và ngăn đất tiếp tục sụt lún, nhằm đảm bảo an toàn cho người dân và công trình xung quanh. Đến thời điểm hiện tại, các cơ quan chức năng chưa ghi nhận trường hợp thương vong nào liên quan đến vụ việc.

Hiện trường hố tử thần sâu 15m ở trung tâm thủ đô Bangkok, Thái Lan. Ảnh: Reuters.

Để đảm bảo an toàn hệ thống giao thông đô thị, giới chức Thái Lan cho biết sẽ tiến hành kiểm tra toàn diện tất cả các tuyến đường sắt ngầm trên cả nước, bao gồm các công trình đã hoàn thành và đang thi công, nhằm đánh giá mức độ an toàn và ngăn ngừa nguy cơ xảy ra sự cố tương tự trong tương lai.