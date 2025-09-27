Hình ảnh trong clip cho thấy bối cảnh tại phòng y tế nhà trường với sự có mặt của hiệu trưởng Đỗ Văn Mỹ, phó hiệu trưởng Đỗ Thị Hồng Huế, nhân viên y tế, một giáo viên chủ nhiệm và nhiều học sinh có triệu chứng nôn ói, đau bụng.

Liên quan vụ việc hơn 40 học sinh Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Kim Thủy (xã Kim Ngân, tỉnh Quảng Trị) nhập viện nghi ngộ độc, mạng xã hội lan truyền đoạn ghi âm dài 42 giây kèm clip, ghi lại lời được cho là của bà Đỗ Thị Hồng Huế - Phó Hiệu trưởng nhà trường - kiên quyết không cho đưa học sinh đi bệnh viện.

Người được cho là bà Huế nói: "Em khẳng định 100% các em không bị sao cả. Không đưa đi viện. Để đó. Không có vấn đề chi hết".

Cô Trương Thị Q., nhân viên y tế học đường, xác nhận sự việc trong clip đúng diễn biến thực tế. Theo cô Q., từ khoảng 7 giờ 15 phút ngày 26-9, nhiều học sinh bắt đầu có dấu hiệu ngộ độc. Khi số lượng tăng lên hàng chục em, cô Q. đề nghị lãnh đạo nhà trường cho đưa đi bệnh viện nhưng bị phó hiệu trưởng ngăn lại.

Đến khoảng 8 giờ 30 phút, khi phụ huynh tập trung đông và yêu cầu, nhà trường mới cho chuyển học sinh đi cấp cứu.