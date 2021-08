Xuất hiện clip Diệu Nhi ghen lồng lộn 'ngang ngửa Hoạn Thư'

Chưa dừng lại, khi MC bày tỏ muốn ngồi vào chính giữa cặp đôi để tiếp tục ghi hình, Diệu Nhi tiếp tục thể hiện quyền lực "nóc nhà": "Ủa em mắc cười quá Châu, chẳng có chương trình nào mà MC ngồi giữa 2 khách mời mà người ta đang yêu nhau hết".

Thấy bạn gái có vẻ "căng thẳng", Anh Tú liền trấn an: "Rất nhiều chương trình. Thôi em nói ít lại đi".



Thái độ "thể hiện chủ quyền" của Diệu Nhi trước nữ MC.



Thậm chí Anh Tú phải "trấn an" nữ diễn viên thì cô mới chịu thôi.