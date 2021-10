Xuất hiện chùm lây mới, Bắc Giang lấy mẫu thần tốc cho 15.000 người

Bắc Giang tăng cường rà soát người đến/về địa phương Theo UBND tỉnh Bắc Giang, trên cả nước mỗi ngày vẫn ghi nhận hàng nghìn ca F0; trong khi đó, người dân từ các tỉnh, TP có dịch đang tự di chuyển về quê rất nhiều. Vì vậy, nguy cơ dịch bệnh xâm nhập và bùng phát trở lại trên địa bàn là rất cao. Trước tình hình đó, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang yêu cầu Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các huyện, TP khẩn trương rà soát, kiểm soát chặt chẽ công dân đi từ các vùng dịch trở về địa phương để có biện pháp quản lý, cách ly, lấy mẫu xét nghiệm theo quy định. Phát huy vai trò của tổ COVID-19 cộng đồng cùng toàn thể nhân dân để phát hiện những người từ vùng dịch đến/về địa phương nhưng không khai báo y tế, thực hiện không nghiêm các quy định về phòng chống dịch của địa phương.

