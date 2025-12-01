Xuân Son trở lại thi đấu sau 10 tháng nghỉ do chấn thương

Xuân Son có lần đầu tiên ra sân thi đấu khi được thay vào trong trận giao hữu giữa Nam Định và Trẻ PVF-CAND. Cuối hiệp hai, Xuân Son được tạo điều kiện vào sân nhằm dần làm quen với việc thi đấu sau 10 tháng vắng bóng do chấn thương.

Xuân Son trở lại thi đấu sau 10 tháng vắng bóng (Ảnh: Nam Định FC)

Việc Xuân Son có thể trở lại thi đấu là một tín hiệu tích cực với Nam Định nói riêng cũng như ĐT Việt Nam nói riêng. Trước khi dính chấn thương, Xuân Son là chân sút hàng đầu tại V-League trong màu áo Nam Định, cũng như thi đấu rất ấn tượng trong màu áo ĐT Việt Nam tại ASEAN Cup 2024.

Dù chỉ thi đấu từ trận đấu với ĐT Myanmar ở cuối vòng bảng trên sân nhà, Xuân Son vẫn thể hiện phong độ làm bàn ấn tượng với 7 bàn thắng ghi được trong 5 trận đấu. Xuân Son cũng giành danh hiệu vua phá lưới của giải đấu.

Ngày 5/1, Xuân Son dính chấn thương trong một nỗ lực cứu bóng ở trận chung kết lượt về gặp ĐT Thái Lan trên sân khách. Sau khi được phẫu thuật, Xuân Son trải qua quá trình tập phục hồi để có lần đầu tiên thi đấu trên sân sau hơn 10 tháng vắng bóng.

Điều này cho thấy những tín hiệu tích cực về việc Xuân Son sẽ trở lại thi đấu cho Nam Định trong tương lai gần. Đồng thời, Xuân Son hoàn toàn có thể góp mặt trong trận đấu với ĐT Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027 diễn ra vào tháng 3/2026.

