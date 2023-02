Xuân phân 2023 là ngày nào?

Đặc điểm của tiết Xuân phân

Vào ngày Xuân phân, thời gian đêm và ngày sẽ dài bằng nhau. Vì quỹ đạo của Trái đất không thẳng đứng mà nghiêng 23 độ so với mặt phẳng hoàng đạo, nên sẽ có nơi tiếp nhận ánh sáng từ Mặt trời nhiều hơn một nơi khác ở bán cầu còn lại. Vào 2 ngày Xuân phân và Thu phân trong năm, Trái đất sẽ hướng thẳng về Mặt trời, nên ngày và đêm sẽ dài như nhau. Nhưng Trái đất không ngừng chuyển động, nên sự bằng nhau này sẽ nhanh chóng bị phá vỡ.

Đặc điểm của ngày Xuân phân là ngày và đêm dài bằng nhau.

Thời điểm tiết trời chuyển sang Xuân phân cũng là lúc không khí lạnh của mùa đông dần biến mất để nhường chỗ cho khí hậu ấm áp cùng những cơn mưa đầu mùa báo hiệu cho sự sinh sôi nảy nở, sự tươi tốt của thiên nhiên và muôn loài.

Mặc dù không khí ấm đã xuất hiện nhưng hiện tượng ẩm thấp do những cơn mưa kéo dài có thể khiến cho bạn cảm thấy khó chịu và một số hoạt động ngoài trời thường bị trì hoãn và kéo dài.

Trong phong thủy, tiết Xuân phân được coi là thời điểm có nhiều ý nghĩa, nó tượng trưng cho âm dương cân bằng, là tiết khí cực kỳ tốt trong 24 tiết khí.

Do vậy, thời điểm này rất thích hợp để tiến hành những việc đại sự trong đời người như đám cưới, đám hỏi. Ngoài ra, theo quan niệm dân gian, tiết Xuân phân là thời gian vạn vật sinh sôi, nảy nở nên những cặp vợ chồng nào sinh hạ con cái vào khoảng thời gian này đều sẽ gặp may mắn và an lành. Con trẻ lớn lên cũng sáng dạ, thông minh và mọi chuyện luôn được hanh thông.