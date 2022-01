Xuân Bắc bồi hồi xem Táo Quân 2022, khán giả ồ ạt chê nhiều quảng cáo

Chương trình Táo Quân 2022 bị khán giả chỉ trích vì quá nhiều quảng cáo trong thời lượng phát sóng. Chỉ lên sóng vài phút ngắn ngủi, quảng cáo chen ngang với thời lượng dài khiến rất nhiều khán giả ngán ngẩm. Khán giả liên tục kêu than cho rằng đang xem quảng cáo chứ không phải xem Táo quân.

Khán giả Tâm Hồn Của Đá hài hước viết: "Đang xem quảng cáo. Thỉnh thoảng lại chèn tý Táo quân" hay khán giả Lưu Xuân Sơn thẳng thắn: "Tưởng đang xem quảng cáo chứ không phải xem Táo Quân nữa". Khán giả Nguyễn Thanh Hải chia sẻ sự thông cảm với chương trình: "Mình thấy cũng bình thường mà, nhờ có quảng cáo trong Táo Quân mà mới có nguồn thu duy trì chương trình của nhà đài phát sóng đó mọi người ạ".

Clip trích đoạn màn chầu của Táo Mạng (Tự Long):

Đ.N