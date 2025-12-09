Xua tan bọng mắt giúp lấy lại vẻ rạng rỡ tức thì

1. Làm mát vùng mắt - giải pháp nhanh chóng

Làm mát là cách hiệu quả nhất để xoa dịu bọng mắt chỉ trong vài phút. Hãy chuẩn bị một chiếc muỗng inox đặt vào ngăn mát tủ lạnh, sau đó áp nhẹ lên vùng mắt. Ngoài ra, bạn có thể dùng miếng bông thấm nước lạnh, túi đá hoặc miếng gel chuyên dụng. Hơi lạnh giúp co mạch, giảm sưng và mang lại cảm giác dễ chịu, tỉnh táo ngay lập tức.

2. Tận dụng caffeine từ túi trà

Trà xanh, trà đen hay trà ô long đều chứa caffeine - thành phần giúp giảm viêm và kích thích tuần hoàn máu. Sau khi pha, hãy để túi trà nguội rồi cất trong ngăn mát khoảng 15 phút. Đắp lên vùng da quanh mắt trong 10 phút sẽ giúp xua tan cảm giác nặng nề, đồng thời nhờ vào chất chống oxy hóa trong trà, làn da vùng mắt cũng được bảo vệ tốt hơn.

3. Dùng kem hoặc miếng dán mắt chứa hoạt chất đặc trị

Các loại kem mắt hiện nay không chỉ dừng ở khả năng dưỡng ẩm mà còn được bổ sung nhiều thành phần đặc trị như caffeine, peptide, hyaluronic acid hoặc niacinamide. Chúng giúp cải thiện tình trạng sưng, đồng thời tăng cường sản sinh collagen và elastin để làm săn chắc vùng da mỏng manh quanh mắt. Nhiều chuyên gia khuyên nên bảo quản kem hoặc miếng dán mắt trong ngăn mát tủ lạnh để khi thoa sẽ tăng hiệu quả làm mát và giảm sưng.

4. Massage nhẹ nhàng

Một vài phút massage vùng da quanh mắt bằng đầu ngón tay mỗi sáng có thể tạo ra sự khác biệt. Hãy dùng kỹ thuật gõ nhẹ hoặc vuốt nhẹ từ khóe mắt trong ra ngoài, sau đó hướng xuống má. Đây chính là động tác dẫn lưu bạch huyết, giúp dịch ứ đọng thoát ra, cải thiện lưu thông và làm giảm bọng mắt hiệu quả. Nếu có thời gian, bạn có thể sử dụng con lăn đá thạch anh hoặc thanh massage kim loại để tăng hiệu quả.

5. Điều chỉnh lối sống - chìa khóa duy trì lâu dài

- Ngủ đủ giấc: Hãy ngủ từ 7-9 tiếng mỗi ngày, kê thêm gối để hạn chế dịch tích tụ quanh mắt.

- Giảm ăn mặn và rượu bia: Ăn mặn khiến cơ thể giữ nước, trong khi rượu bia và thuốc lá làm giãn mạch, gây sưng đỏ.

-Uống đủ nước: Giúp cân bằng dịch trong cơ thể, giảm tình trạng giữ nước cục bộ.

- Kiểm soát căng thẳng: Căng thẳng không chỉ làm mất ngủ mà còn gia tăng viêm, khiến bọng mắt trở nên rõ rệt.

Thu Vân