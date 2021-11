Xử tù cựu Trưởng Ban Dân tộc Nghệ An cùng 5 đồng phạm

Theo cáo trạng, đề án hỗ trợ phát triển kinh tế- xã hội (KT-XH) dân tộc Ơ Đu được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt vào năm 2017 với tổng mức dự án đầu tư là 120 tỷ đồng (trong đó vốn sự nghiệp là 70 tỷ đồng, vốn đầu tư phát triển là 50 tỷ đồng). Cơ cấu nguồn vốn Trung ương 108 tỷ đồng, ngân sách địa phương đối ứng 12 tỷ đồng.

Bị cáo Lương Thanh Hải (SN 1962) cựu Trưởng ban Dân tộc tỉnh Nghệ An, bị truy tố tội danh "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Hôm nay 19/11, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên toà sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Tâm Long (SN 1974), quyền Trưởng phòng Chính sách Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An; Kim Văn Bốn (SN 1982), cán bộ Phòng Chính sách; Chu Thị Thúy Khanh (SN 1974), nguyên kế toán trưởng tại Ban Dân tộc; Lê Văn Sơn (SN 1962), Giám đốc Công ty xây dựng Văn Sơn và phó giám đốc Nguyễn Đình Thịnh (SN 1981) cùng về tội danh "lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Trong năm 2020, phát hiện những sai phạm của những người thực hiện ở đề án này. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố vụ án, khởi tố nhiều bị can.

Bị cáo Kim Văn Bốn (phải) và bị cáo Nguyễn Tâm Long (trái) đứng trước vành móng ngựa. Ảnh: Quốc Huy

Bị cáo Kim Văn Bốn đã nhiều lần lập khống chứng từ, nâng khống khối lượng để thanh toán số tiền hơn 1,3 tỷ đồng.

Sau khi nhận được chênh lệch kể trên, bị cáo Bốn và bị cáo Long thống nhất không nhập quỹ, không đưa vào hạch toán trong sổ kế toán khoản tiền trên. Đồng thời, lập bảng cân đối thu chi và dự kiến mức chia khoản tiền này cho lãnh đạo, cán bộ ở nhiều phòng Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An.

Hành vi kể trên của Kim Văn Bốn và Nguyễn Tâm Long đã gây thiệt hại cho đề án với số tiền hơn 1,3 tỷ đồng.

Tại toà, cả 2 bị cáo Bốn và Long đều thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Hai người đều thành khẩn nhận tội và thừa nhận Viện Kiểm sát truy tố đúng tội danh.