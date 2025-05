Xử phạt tài xế cố tình mở cửa xe buýt va vào người đi xe máy

Theo thông tin từ Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An, Tổ CSGT địa bàn TP Vinh đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế Đ.M.L. (thuộc hãng xe buýt Đông Bắc) về hành vi "mở cửa xe không đảm bảo an toàn".

Với hành vi vi phạm này, tài xế L bị xử phạt 5 triệu đồng và bị tạm giữ giấy phép lái xe, Phòng CSGT Công an Nghệ An cho biết.

Lực lượng CSGT Nghệ An làm việc với tài xế L. Ảnh: M.H

Ngoài việc lập biên bản xử phạt hành chính, lực lượng CSGT cũng đã làm việc với Công ty xe buýt Đông Bắc để đơn vị này có hình thức tuyên truyền, nhắc nhở đối với tài xế Đ.M.L.

Trước đó, vào tối ngày 10/5, một đoạn clip lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội ghi lại cảnh một chiếc xe buýt đang dừng chờ đèn đỏ tại ngã tư chợ Vinh (Nghệ An). Trong clip, tài xế xe buýt đã cố tình mở cửa xe, va trúng chiếc xe máy đang dừng sát bên chở theo một người phụ nữ và một cháu nhỏ.

Sau khi tiếp nhận thông tin và đoạn clip, sáng nay 11/5, Tổ CSGT địa bàn TP Vinh thuộc Phòng CSGT Công an Nghệ An đã khẩn trương triệu tập cả tài xế xe buýt và tài xế xe máy liên quan lên làm việc để xác minh vụ việc.

Lực lượng CSGT Nghệ An làm việc với đại diện công ty xe buýt Đông Bắc. Ảnh M.H

Bước đầu, cả hai tài xế cho biết, khi dừng đèn đỏ, tài xế xe buýt có bấm còi khiến người điều khiển xe máy giật mình dẫn đến hai bên có lời qua tiếng lại. Tiếp đó, tài xế xe buýt đã có hành động đẩy cửa xe, va vào xe máy do người chồng điều khiển đang chở cả vợ và con.