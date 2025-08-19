Xử phạt nhóm người giăng lưới đánh cầu lông giữa đường ở TPHCM

Liên quan đến vụ nhóm người lớn tuổi giăng lưới đánh cầu lông giữa đường và đe doạ tài xế taxi công nghệ, thông tin từ Công an phường Bình Trưng, TPHCM cho biết, đã phối hợp cùng Đội CSGT Cát Lái thuộc Phòng CSGT, Công an TPHCM mời làm việc với 3 người.

Nhóm người này thừa nhận việc giăng lưới giữa đường để đánh cầu lông tại đường số 60, khu dân cư Văn Minh, phường Bình Trưng trong sáng 18/8 như clip trên mạng xã hội phản ánh là hành vi vi phạm.

Công an đã lập biên bản với 3 người về hành vi đá bóng, đá cầu, chơi cầu lông hoặc các hoạt động thể thao khác trái phép trên đường bộ.