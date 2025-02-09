Xử phạt người phụ nữ đăng tải hình ảnh rùng rợn để câu view

Qua rà soát, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Bắc Ninh đã phối hợp với Công an Phường Nếnh mời làm việc trường hợp chị P.T.T.N (SN 1998, tạm trú tại Phường Nếnh). Chị N đã sử dụng tài khoản mạng xã hội đăng tải hình ảnh các bộ phận cơ thể người bị cắt rời, không rõ nguồn gốc gây ám ảnh cho người xem; mục đích đăng tải nhằm thu hút tương tác phục vụ cho việc tuyển dụng lao động.

Sau khi làm việc với cơ quan chức năng, P.T.T.N đã nhận thức rõ hành vi sai trái, vi phạm của bản thân, xin tự nguyện gỡ bỏ các nội dung vi phạm và cam kết không tái phạm, chấp hành các quy định khi tham gia, sử dụng mạng xã hội.

Phòng Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Bắc Ninh ra quyết định xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng đối với P.T.T.N về hành vi “Cung cấp, chia sẻ thông tin miêu tả tỉ mỉ hành động chém, giết, tai nạn, kinh dị, rùng rợn…”, (quy định tại Khoản 1, Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP, sửa đổi bởi Nghị định 14/2022/NĐ-CP ngày 27/01/2022 của Chính phủ)