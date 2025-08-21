Xử phạt một tiktoker lái ôtô mui trần kéo theo xe điện trên phố

Tại cơ quan Công an, Hòa khai nhận, khoảng 15h ngày 11/8, nhận lời một cơ sở kinh doanh xe máy nhờ quay video quảng cáo sản phẩm.

Tiếp nhận thông tin, Phòng CSGT Công an TP Huế nhanh chóng làm rõ người điều khiển xe ô tô trong video là Bùi Văn Hoà.

Sau đó, Hòa điều khiển ô tô kéo xe tự chế chở xe máy điện trên đường Nguyễn Huệ để quay video rồi đăng TikTok.

Qua buổi làm việc, Hoà đã nhận thức rõ hành vi của mình là vi phạm pháp luật và cam kết không tái phạm.

Phòng CSGT lập biên bản xử lý Bùi Văn Hoà về các hành vi: Điều khiển xe ô tô không thắt dây an toàn và điều khiển xe ô tô kéo theo xe khác. Với 2 lỗi trên, Hoà bị phạt 1,8 triệu đồng, trừ 2 điểm trên GPLX.