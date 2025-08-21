Xử phạt một tiktoker lái ôtô mui trần kéo theo xe điện trên phố

Quang Thành| 21/08/2025 15:48

Được một cửa hàng kinh doanh thuê quay video quảng cáo, nam thanh niên ở TP Huế điều khiển ô tô, kéo theo xe tự chế chở xe máy điện rồi đăng lên TikTok.

Video ghi lại cảnh Bùi Văn Hoà vi phạm Luật ATGT. Nguồn MXH

Ngày 21/8, Phòng CSGT Công an TP Huế cho biết, đơn vị vừa lập biên bản xử phạt đối với Bùi Văn Hòa (SN 1999, trú phường Hương An) về hành vi điều khiển xe ô tô không thắt dây an toàn và kéo theo xe khác. 

z6928443845713_d1d44ccef0cba5b37aa6792b88e5ee40.jpg
Cơ quan công an lập biên bản vi phạm đối với Bùi Văn Hoà. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, ngày 14/8, trên mạng xã hội TikTok xuất hiện video ghi lại cảnh một thanh niên lái ô tô mui trần BKS 75A - 061.86 trên đường Nguyễn Huệ (phường Thuận Hóa) kéo theo phía sau một xe tự chế chở xe máy điện.

Tiếp nhận thông tin, Phòng CSGT Công an TP Huế nhanh chóng làm rõ người điều khiển xe ô tô trong video là Bùi Văn Hoà.

Tại cơ quan Công an, Hòa khai nhận, khoảng 15h ngày 11/8, nhận lời một cơ sở kinh doanh xe máy nhờ quay video quảng cáo sản phẩm.

Sau đó, Hòa điều khiển ô tô kéo xe tự chế chở xe máy điện trên đường Nguyễn Huệ để quay video rồi đăng TikTok.

Qua buổi làm việc, Hoà đã nhận thức rõ hành vi của mình là vi phạm pháp luật và cam kết không tái phạm.

Phòng CSGT lập biên bản xử lý Bùi Văn Hoà về các hành vi: Điều khiển xe ô tô không thắt dây an toàn và điều khiển xe ô tô kéo theo xe khác. Với 2 lỗi trên, Hoà bị phạt 1,8 triệu đồng, trừ 2 điểm trên GPLX.

Theo vietnamnet.vn
https://vietnamnet.vn/xu-phat-thanh-nien-lai-oto-mui-tran-keo-theo-xe-dien-tren-pho-2434378.html
Copy Link
https://vietnamnet.vn/xu-phat-thanh-nien-lai-oto-mui-tran-keo-theo-xe-dien-tren-pho-2434378.html
Đọc tiếp
Đọc tiếp
    Nổi bật
        Mới nhất
          Đọc nhiều
            Nhịp sống
            Xử phạt một tiktoker lái ôtô mui trần kéo theo xe điện trên phố
            • Mặc định

            THÔNG TIN KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG - VIETBAO.VN

            Hotline: 0934 036 286

            Trung tâm báo chí và hợp tác truyền thông quốc tế (CPI) - CỤC THÔNG TIN CƠ SỞ VÀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI - BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH.

            Giấy phép: 148/GP-TTĐT, cấp ngày 07/06/2018

            Địa chỉ: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

            Địa chỉ trụ sở: 61 Thợ nhuộm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

            Liên hệ quảng cáo: CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG PHÚC NGUYÊN

            Liên hệ quảng cáo:

            0908 377 442Email: [email protected]

            POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO