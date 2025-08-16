Xử phạt chủ con bò 'đột nhập' hầm sông Sài Gòn khiến giao thông rối loạn

Tuy nhiên, khoảng 10 phút sau, một con bò trong đàn bất ngờ tách ra, chạy thẳng vào hầm sông Sài Gòn theo hướng từ phường An Khánh sang phường Bến Thành. Vụ việc bò xuất hiện trong hầm Thủ Thiêm khiến các phương tiện lưu thông qua hầm bị rối loạn.

Đội CSGT Bến Thành phối hợp với lực lượng bảo vệ đường hầm nhanh chóng có mặt, điều tiết giao thông, đưa con bò ra ngoài, đảm bảo an toàn cho các phương tiện đang lưu thông qua hầm.

Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định chủ đàn bò là ông V.Đ.T nói trên

Khi bị cơ quan công an mời làm việc, ông T. cho biết do sơ suất trong lúc đi ăn trưa đã để lạc mất một con bò trắng nặng khoảng 100kg, dẫn đến sự cố nói trên.

Đội CSGT Bến Thành đã lập biên bản xử lý ông T. về hành vi “Để vật nuôi đi trên đường bộ không đảm bảo an toàn cho người, phương tiện tham gia giao thông”, theo điểm d Khoản 1 Điều 11 Nghị định 168/2024/NĐ-CP. Đồng thời, yêu cầu ông T. cam kết không tái phạm và chấp hành nghiêm các quy định về trật tự an toàn giao thông khi chăn dắt vật nuôi.