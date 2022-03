Xử nghiêm để nắn chỉnh xu hướng lệch lạc, ảo tưởng, phạm pháp

Các buổi livestream của bà Phương Hằng thực sự gây sốt trên mạng xã hội. Điển hình như buổi livestream từ 18h30' ngày 25/5/2021, bà Phương Hằng tố cáo nhiều showbiz Việt và nêu ý kiến về số tiền ủng hộ lũ lụt miền Trung của nghệ sĩ Hoài Linh. Ngoài trang Facebook cá nhân, bà Hằng còn livestream trực tiếp trên Facebook Trường đua Đại Nam official và kênh Youtube Trường đua Đại Nam với tổng cộng số người xem trực tiếp lên tới gần nửa triệu người, chưa kể đến rất nhiều trang không chính thức phát trực tiếp lại và những lượt xem lại, số người xem lên tới hàng triệu. Nếu so sánh trên nền tảng Facebook với nhiều người nổi tiếng khác thì chỉ số của bà Hằng vượt trội, thiết lập kỷ lục Facebook Việt.



Vậy, cơ sở nào bà Nguyễn Phương Hằng thiết lập được kỷ lục “khủng” như vậy? Chúng tôi thấy có mấy điểm. Thứ nhất, đến từ cách livestream với khả năng ăn nói, hùng biện. Phải thừa nhận, bà Hằng với hình thức “có nét”, có tư duy, cách trình diễn, hùng biện dẻo hoạt, sự kết hợp giữa một số tài liệu để biến tấu, diễn giải đã tạo điểm nhấn, lôi cuốn người xem.



Điều này khiến trong nhiều livestream, có những fan “không rời mắt”, bị cuốn hút. Thứ hai, đối tượng livestream là những chủ thể đặc biệt, đó là những người nổi tiếng trong giới nghệ sĩ, doanh nhân, ngôi sao. Đây đều là những nhân vật tạo những dấu ấn trong đời sống và nhiều người có sự ảnh hưởng rất lớn trên mạng (như nghệ sĩ Hoài Linh, ca sĩ Thủy Tiên), nay chính họ lại bị sao khác “chiếu thẳng”, chỉ riêng điều này tự nó đã tạo sức hút. Thứ ba, nội dung livestream tố cáo tiêu cực cùng những chuyện bên lề, những việc gây tò mò với các “sao” đã đánh vào thị hiếu, sự hiếu kỳ của người xem. Thứ tư, chính là nhân thân đặc biệt của người livestream. Bà Hằng có gia thế “khủng” cả về vật chất giàu có lẫn địa vị từ chồng và được cho là “không để ý đến tiền bạc”. Hội tụ cả 4 yếu tố đó đã làm nên những con số khủng về kỷ lục trên mạng xã hội.





Khi livestream chứa nội dung tiêu cực, chưa được kiểm chứng thì mức độ lan truyền, ảnh hưởng ghê gớm trong đời sống xã hội là không thể đong đếm. Từ đây đặt ra vấn đề livestream và đưa nội dung như thế nào lên livestream để đảm bảo đúng luật định, không bước qua “lằn ranh” pháp luật cấm?



Livestream là một tính năng phát huy nhiều lợi thế trong cuộc sống hiện đại, là minh chứng thể hiện tự do ngôn luận nhưng không có nghĩa livestream một cách tuỳ tiện. Livestream của bà Phương Hằng tố cáo việc tiêu cực của một số nghệ sĩ về nhân thân, đời tư, thậm chí tố cáo cả Chủ tịch UBND tỉnh. Với sự khéo léo hùng biện của mình cùng một số tài liệu đưa ra, bà Hằng cho rằng những cá nhân bà tố cáo là “có đủ bằng chứng thuyết phục”, do đó bà có quyền tố cáo những người này trên mạng xã hội, việc tố cáo đó là thể hiện quyền tự do dân chủ, tự do ngôn luận. Tuy nhiên, cần thấy những tài liệu mà bà Hằng đưa ra là tài liệu bà tự thu thập và tự bà khẳng định là “đủ bằng chứng”, trong khi để gọi là bằng chứng kết luận một cá nhân, tổ chức nào đó sai phạm phải là kết luận của cơ quan có thẩm quyền. Không có chuyện tự mình tố cáo rồi tự mình suy diễn nói rằng đó là đúng, là được quyền. Chính vì sự tự ý tố cáo kiểu như vậy nên bà Hằng đã bị Sở TT&TT TP Hồ Chí Minh nhiều lần làm việc và xử phạt hành chính. Như nội dung tại livestream ngày 25/5/2021, người xem có cảm tưởng bà Hằng “có đủ bằng chứng” tố cáo những cá nhân sai phạm. Ngay sau đó, Thanh tra Sở Thông tin – Truyền thông TP Hồ Chí Minh đã làm việc với đại diện theo ủy quyền của bà Nguyễn Phương Hằng về những phát ngôn được phát trực tiếp trên tài khoản Facebook và kênh YouTube, xác định video có nội dung không chuẩn mực, phản cảm, gây ảnh hưởng đến trật tự xã hội và cá nhân khác.