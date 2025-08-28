Xử lý nam thanh niên xăm trổ thách thức công an tại chốt bảo vệ A80

Ngay sau sự việc, Giám đốc Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị khẩn trương xác minh. Đến sáng 28/8, Công an phường Tây Hồ phối hợp cùng Công an phường Ngọc Hà đã triệu tập và làm việc với đối tượng, xác định danh tính là H.Đ.D. (SN 1999, trú tại phường Ngọc Hà, Hà Nội).

Tại cơ quan công an, H.Đ.D. thừa nhận hành vi vi phạm và mong muốn được xem xét, tạo điều kiện để sửa chữa. Hiện Công an phường Tây Hồ đang củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định pháp luật.

Công an TP Hà Nội nhấn mạnh: dịp Quốc khánh 2/9 là sự kiện chính trị – xã hội đặc biệt trọng đại, thu hút đông đảo lực lượng vũ trang, nhân dân và du khách. Đây là dịp thể hiện niềm tự hào, tinh thần đoàn kết dân tộc, cùng nếp sống văn minh, thanh lịch của người Việt.

Cơ quan công an kêu gọi mỗi người dân đồng hành cùng lực lượng chức năng, góp phần giữ gìn an ninh trật tự để sự kiện diễn ra an toàn, trang trọng, để lại hình ảnh đẹp trong mắt bạn bè quốc tế. Những hành vi vi phạm, gây rối sẽ bị xử lý nghiêm theo pháp luật.