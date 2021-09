Xử lý 40 đối tượng đua xe trái phép

một giờ trước Tin pháp luật

Chiều 20-9, Công an tỉnh Hà Giang cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh phối hợp Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an triệt phá thành công đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua internet trên địa bàn tỉnh Hà Giang.