Xu hướng vận tải hiện đại: Vì sao Isuzu đang chiếm lĩnh thị trường?

Xu hướng vận tải hiện đại và áp lực đổi mới

Theo Hiệp hội Vận tải Ô tô Việt Nam, chỉ trong vòng 5 năm trở lại đây, lượng hàng hóa vận chuyển đường bộ đã tăng trung bình 10 - 12% mỗi năm. Song song, giá nhiên liệu biến động, chi phí vận hành ngày càng cao, các quy định khí thải nghiêm ngặt hơn buộc doanh nghiệp phải thay đổi tư duy lựa chọn xe.

Nếu trước kia, nhiều chủ xe chỉ quan tâm đến giá mua ban đầu thì nay, họ tính toán kỹ hơn về chi phí sử dụng dài hạn như mức tiêu hao nhiên liệu, chi phí sửa chữa, độ bền động cơ và khả năng đáp ứng tiêu chuẩn môi trường. Chính sự dịch chuyển này đang tái định hình thị trường xe tải tại Việt Nam.

Isuzu – bước đi sớm để đón đầu xu thế

Xe tải Isuzu là một trong những hãng hiếm hoi nhanh chóng cập nhật công nghệ mới. Từ năm 2022, hãng đã giới thiệu dòng xe tải Euro 5 – Green Power, không chỉ đáp ứng tiêu chuẩn khí thải mà còn tiết kiệm nhiên liệu 10 - 15% so với thế hệ trước. Điều này giúp doanh nghiệp giảm đáng kể chi phí nhiên liệu, vốn chiếm tới 40% tổng chi phí vận hành một chiếc xe tải.