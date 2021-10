Xu hướng tìm mua “căn hộ xanh” mùa dịch tăng cao

“Thực sự khi chuyển về EcoLife Riverside an cư, gia đình tôi bớt lo lắng khi thấy thông tin dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp. Ở đây tiện ích đủ đầy nên dù giãn cách lâu thì tôi cũng không lo. Đây là ưu điểm rõ ràng so với việc ở nhà mặt đất như trước đây. Về công tác an ninh, khử khuẩn thì mình hoàn toàn có thể yên tâm vì được làm thường xuyên. Ngoài ra, an ninh tại đây còn rất đảm bảo với hệ thống camera nhận diện khuôn mặt nên có thể hạn chế tối đa khả năng lây nhiễm bệnh từ người lạ”, anh Thông chia sẻ.

Với những lợi thế vượt trội về vị trí, không gian sống xanh và tiện ích “all-in-one”, không khó hiểu khi EcoLife Riverside được giới đầu tư đánh giá là chung cư đáng sống bậc nhất tại thành phố Quy Nhơn hiện nay. Nơi đây hứa hẹn sẽ mang đến những trải nghiệm sống xanh hoàn hảo cùng tiềm năng tăng giá bất động sản trong tương lai.

