Xu hướng thời trang thập niên 90 trở lại đường phố mùa thu

Từ hình ảnh của Carrie Bradshaw trong Sex and the City, Meredith Blake trong The Parent Trap, đến phong cách biểu tượng của công nương Diana hay Jennifer Lopez thời kỳ đỉnh cao cuối những năm 90 - tất cả đang góp phần đưa một ''làn sóng hoài niệm'' trở lại mạnh mẽ trên sàn diễn cũng như đường phố mùa thu này.

Áo thể thao trở lại đầy phong cách: Từng gắn liền với quần tụt, áo jersey nay được “lên đời” với cách phối hiện đại: chân váy caro, quần cargo hay Bermuda shorts. Sự kết hợp giữa thể thao và thời trang đường phố tạo nên outfit cá tính, trẻ trung và phá cách cho các tín đồ sành điệu.

Chân váy caro: Từng là biểu tượng của thập niên 90, combo chân váy caro phối cùng boots hầm hố vẫn giữ nguyên sức hút đến tận ngày nay. Phong cách nổi loạn này đã ''truyền lửa'' qua 3 thế hệ, từ thời Gwen Stefani của nhóm No Doubt đến những cô nàng edgy hiện đại, mạnh mẽ, phá cách nhưng không kém phần thời thượng.

Khăn bandana: Là phụ kiện "gây sốt" của những năm 90, bandana được loạt sao như Carrie Bradshaw, J.Lo hay Christina Aguilera ưa chuộng. Ngày nay, kiểu khăn này được làm mới với họa tiết gingham, chất liệu crochet mang hơi hướng “picnic-core”, trở thành điểm nhấn trẻ trung cho mái tóc, giúp nàng khoe cá tính khi xuống phố mùa thu.

Áo gile kiểu Âu: Vào mùa thu, phong cách sang trọng, chỉn chu và thanh lịch lại được yêu thích trở lại. Áo gile kiểu Âu với tông màu trung tính, thiết kế gọn gàng như thể hiện hình ảnh một phụ nữ thành đạt, tinh tế, hiện đại và không kém phần thời thượng được yêu thích hơn bao giờ hết. Thiết kế này phù hợp để chị em mặc đi làm hoặc đi dạo cuối tuần đều đẹp.

Quần lửng Capri: Ra đời từ cuối thập niên 1990 và từng “làm mưa làm gió” suốt những năm 2000, quần lửng Capri đang quay lại mạnh mẽ. Dễ mặc và linh hoạt, kiểu quần này có thể biến hóa theo nhiều phong cách từ năng động với áo ba lỗ thể thao có khóa kéo đến style bay bổng, nữ tính khi kết hợp cùng áo blouse rộng kiểu boho.

Denim ''từ đầu đến chân'': Từ áo khoác denim, áo gile đến quần cạp cao, denim từng là biểu tượng của thập niên 1990 và đến nay vẫn chưa lỗi thời. Nhưng để diện chất hơn theo phong cách 2025, hãy chọn những phom dáng hiện đại như áo croptop denim, phối cùng quần cargo cá tính mang đến diện mạo cực ngầu.

Blazer ngoại cỡ: Những chiếc blazer phom rộng, vai độn dày đặc trưng của thập niên 1990 đang được ''hồi sinh'' mạnh mẽ. Tuy nhiên, để tổng thể không bị quá nặng nề, bạn nên cân bằng bằng các item có phom dáng ngắn như áo crop top hoặc quần cạp cao. Thêm một chiếc túi xách nhỏ gọn và đôi loafers đen để hoàn thiện set đồ mang hơi thở cổ điển pha nét hiện đại.

Váy ngủ: Từng là kiểu váy mặc ở nhà, slip dress (váy ngủ dây mảnh) nay đã trở thành món đồ được ưa chuộng cả khi ra phố. Nhẹ nhàng, nữ tính và gợi cảm, kiểu váy này có thể mặc một mình hoặc kết hợp cùng áo thun ôm, áo sơ mi mỏng hoặc cardigan để tạo phong cách vừa cổ điển, vừa hiện đại.

