Xu hướng kính râm mùa thu được sao Hàn lăng xê nhiệt tình

Kính oval: Phom kính oval cổ điển đang trở thành xu hướng dẫn đầu mùa thu năm nay, được nhiều tín đồ thời trang yêu thích nhờ sự tinh giản nhưng vẫn toát lên nét sang trọng. Với thiết kế khung nhỏ, mảnh, mẫu kính này không chỉ giúp gương mặt trông gọn gàng và thanh thoát hơn, mà còn dễ dàng kết hợp với nhiều phong cách khác nhau, từ trang phục thường ngày cho đến những bộ cánh dự tiệc cầu kỳ. Jennie là một trong những “fan cứng” của kính oval, thường xuyên xuất hiện với item này trong các set đồ tối giản hoặc váy dạ hội, mang lại vẻ đẹp vừa kiêu kỳ, vừa hiện đại và sành mốt - Ảnh: IG Jennie