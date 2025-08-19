Xu hướng kính râm mùa thu được sao Hàn lăng xê nhiệt tình

Kính râm không chỉ là phụ kiện chống nắng, mà còn là điểm nhấn nâng tầm phong cách thời trang. Từ sân bay, dạo phố hay thảm đỏ, loạt sao Hàn liên tục “lăng xê” nhiều kiểu kính râm đa dạng, vừa tôn gương mặt, vừa tạo thần thái sang chảnh.
Kính oval: Phom kính oval cổ điển đang trở thành xu hướng dẫn đầu mùa thu năm nay, được nhiều tín đồ thời trang yêu thích nhờ sự tinh giản nhưng vẫn toát lên nét sang trọng. Với thiết kế khung nhỏ, mảnh, mẫu kính này không chỉ giúp gương mặt trông gọn gàng và thanh thoát hơn, mà còn dễ dàng kết hợp với nhiều phong cách khác nhau, từ trang phục thường ngày cho đến những bộ cánh dự tiệc cầu kỳ. Jennie là một trong những “fan cứng” của kính oval, thường xuyên xuất hiện với item này trong các set đồ tối giản hoặc váy dạ hội, mang lại vẻ đẹp vừa kiêu kỳ, vừa hiện đại và sành mốt - Ảnh: IG Jennie
Kính mắt mèo: Kiểu kính mắt mèo (Cat-eye) với phần gọng chếch nhẹ hướng lên, tạo hiệu ứng sắc sảo và mang đậm nét sang trọng, đang là lựa chọn yêu thích của nhiều ngôi sao Hàn Quốc trong việc “nâng cấp” phong cách. Không chỉ giúp gương mặt trở nên cuốn hút và có chiều sâu hơn, mẫu kính này còn dễ dàng kết hợp với nhiều kiểu trang phục khác nhau, từ street style năng động cho đến các outfit sang chảnh. Rosé (BLACKPINK) từng gây sốt khi diện kính mắt mèo cùng bộ váy đen tối giản, tạo nên tổng thể vừa tinh tế, vừa gợi cảm - Ảnh: IG Rosé
Kính gọng bản nhỏ: Ảnh hưởng từ làn sóng retro, những thiết kế kính gọng nhỏ và mảnh đang trở lại đầy mạnh mẽ trong mùa thu năm nay, trở thành điểm nhấn cho phong cách thời trang của giới trẻ. Ưu điểm của kiểu kính này là form dáng ôm sát khuôn mặt, tạo cảm giác gọn gàng, thanh thoát nhưng vẫn toát lên nét cá tính. Không chỉ Jennie, nhiều thần tượng K-pop khác cũng lăng xê xu hướng này, góp phần đưa kính gọng nhỏ trở thành phụ kiện “must-have”. - Ảnh: IG Jennie
Kính statement: Những mẫu kính râm mang thiết kế phá cách với phần gọng và tròng có cấu trúc độc lạ đang trở thành xu hướng nổi bật, đặc biệt được lăng xê bởi thế hệ idol mới như các cô nàng NewJeans. Nhờ sự đa dạng trong kiểu dáng và chất liệu, kính statement dễ dàng kết hợp cùng phong cách streetwear năng động, hoặc những bộ trang phục sang trọng, biến chúng trở thành món đồ phụ kiện không thể thiếu cho những ai muốn tạo dấu ấn riêng trong mùa mốt mới - Ảnh: IG Newjeans
Kính dáng bo tròn: Đây là item lý tưởng cho những ai muốn tìm một mẫu kính vừa thời trang vừa dễ ứng dụng. Thiết kế với dáng bo tròn pha chút vuông nhẹ đang “lên ngôi” nhờ tính linh hoạt và khả năng tôn gương mặt. Ưu điểm lớn của kiểu kính này là phù hợp với nhiều dáng mặt khác nhau, từ dài, tròn cho đến trái xoan, đồng thời rất dễ phối với đa dạng phong cách. Không chỉ mang lại cảm giác trẻ trung, tinh nghịch, mà vẫn giữ nét thanh lịch, kính dáng bo tròn cũng là “vật bất ly thân” của nhiều idol K-pop như Hanni, Minji hay Danielle (NewJeans) - Ảnh: IG Hanni