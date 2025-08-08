Xu hướng hẹn hò mới, các cô gái đề cao nam giới biết sửa chữa đồ đạc

Ăn tối và uống trà hay cà phê - các cô gái thực tế không còn coi trọng điều đó nữa mà giờ đây, "buổi hẹn hò đầu tiên" lý tưởng có thể gồm cả máy khoan, búa, cờ lê, ốc vít...

Các cô gái độc thân sành điệu ở New York đang sử dụng ứng dụng hẹn hò Hinge ngày càng nhiều. Họ cảm thấy bị thu hút bởi những anh chàng biết sửa chữa các việc vặt trong nhà.

Hồi tháng 4 vừa qua, cô đã đăng video quay cảnh một người đàn ông đang khom lưng trên sàn nhà để lắp ráp một chiếc bàn gỗ với máy khoan. Hóa ra người đàn ông trong video là bạn trai hiện tại của cô. trước đó họ quen nhau qua ứng dụng phổ biến này. Anh chàng này làm trong lĩnh vực tài chính. Khi biết phòng ngủ của Halestrap hơi nhỏ và tối, anh đã đề nghị giúp cô tân trang lại. Cô chia sẻ: “Trên ứng dụng hẹn hò, tôi từng nói về việc muốn trồng cây để làm căn phòng sáng sủa hơn, và anh ấy nói sẽ mua cho tôi tất cả những cây tôi cần để trang trí căn phòng.”

Sau đó, cặp đôi thư giãn tại một tiệm cà phê, tiếp đó về nhà Storm Halestrap, cùng sắp xếp cây trong phòng và treo tranh vào những khoảng trống trên tường phòng ngủ.

Các chuyên gia cho biết xu hướng này thể hiện một điều, phái nữ giờ đây mong muốn ở người đàn ông biết sửa chữa những vật dụng trong nhà, chứ không chỉ là sự hòa hợp.