Xu hướng để cảm xúc 'tự chết' của giới trẻ

Mặc kệ những cảm xúc tiêu cực đang lớn dần trong mối quan hệ, gen Z chọn cách im lặng khiến tình cảm ngày càng ''đi xuống'' - Ảnh minh họa: iStock

Thay vì đối thoại, chia tay rõ ràng hay thừa nhận mối quan hệ đã đến hồi kết, nhiều người trẻ hiện nay chọn cách im lặng, để cảm xúc phai nhạt dần, cho đến khi sự khó chịu và chán ghét trở thành lý do duy nhất để rời bỏ.

Xu hướng này bắt nguồn từ video của TikToker Meg Neil - người chia sẻ rằng cô đã kết thúc một mối quan hệ kéo dài 4 năm bằng cách... mặc kệ tất cả cảm xúc tiêu cực ngày một lớn dần.

''Tôi không nói gì, không đòi hỏi gì. Tôi chỉ tiếp tục yêu cho đến khi tôi không thể chịu đựng nổi sự hiện diện của anh ấy'' - Neil nói trong video thu hút hàng triệu lượt xem.

Theo Neil, việc để bản thân bị thất vọng, tổn thương hay thậm chí thiếu tôn trọng là cách ''rèn luyện cảm xúc'', để đến một ngày, chính người trong cuộc cũng chẳng còn thiết tha níu kéo.

Hàng ngàn bình luận dưới video của Neil đã cho thấy nhiều người trẻ không chỉ hiểu mà còn áp dụng phương pháp này trong thực tế: '''Cách này giúp mình chia tay không day dứt'', ''Ghét rồi thì sẽ không còn tiếc'', ''Thà chờ đến lúc hết yêu còn hơn phải ngồi nói chuyện đau lòng''...

Tuy nhiên, bên cạnh sự đồng cảm, cũng có không ít ý kiến lo ngại rằng đây là một dạng chia tay thụ động, phản ánh xu hướng né tránh cảm xúc và thiếu kỹ năng giao tiếp của một bộ phận người trẻ hiện đại.

TS. Tara Suwinyattichaiporn - chuyên gia tâm lý và tình cảm (Mỹ) - cho biết: "Việc để cảm xúc tiêu cực kéo dài mà không giải quyết sẽ dẫn đến hậu quả lớn hơn. Nó không chỉ ảnh hưởng đến mối quan hệ hiện tại mà còn tác động xấu đến sức khỏe tinh thần, lòng tự trọng và cả các mối quan hệ sau này'';

Chuyên gia cũng nhấn mạnh rằng cảm giác kiểm soát được tình hình bằng cách ''rút lui trong im lặng'' thực chất chỉ là sự trì hoãn tổn thương, không khác gì việc giấu rác dưới thảm để khỏi phải dọn dẹp.

Chuyên gia cho rằng gen Z lựa chọn những cách xử lý tiêu cực trong mối quan hệ là biểu hiện của việc thiếu kỹ năng giao tiếp, tâm lý trốn tránh không dám đối mặt - Ảnh minh họa: Getty Images

Trào lưu này có nét tương đồng với một hiện tượng khác cũng đang phổ biến là ''Banksying'' - thuật ngữ lấy cảm hứng từ nghệ sĩ đường phố Banksy. Đây là cách một người ''biến mất'' khỏi mối quan hệ mà không báo trước, sau một thời gian dài kìm nén và không nói gì.

Amy Chan - chuyên gia tâm lý (Mỹ) - cho rằng: ''Người chọn chia tay theo cách này thường đã chuẩn bị tinh thần từ trước, họ âm thầm xử lý nỗi đau trước khi bất ngờ 'trao quyết định' cho người còn lại, khiến người kia rơi vào trạng thái sốc và không có cơ hội kết thúc rõ ràng".

Theo các chuyên gia xã hội học, nguyên nhân gen Z chọn những cách "độc hại" để xử lý các mối quan hệ là do áp lực "luôn phải ổn" trên mạng xã hội, khiến gen Z ngại thể hiện sự yếu đuối hoặc thừa nhận mối quan hệ thất bại. Thiếu kỹ năng giao tiếp cảm xúc, do lớn lên trong môi trường số hóa, nơi tin nhắn thay thế cho đối thoại. Ngoài ra, việc lo sợ tổn thương hoặc phản ứng tiêu cực từ phía người yêu, cũng khiến gen Z chọn cách rút lui trong im lặng.

Dù việc để cảm xúc ''tự chết'' có thể giúp ai đó dễ buông bỏ hơn, nhưng đó không phải là cách lành mạnh để kết thúc một mối quan hệ. Thẳng thắn và trung thực, dù khó vẫn là hành động trưởng thành và thể hiện sự tôn trọng với cả hai người.

"Một mối quan hệ nên được kết thúc bằng sự rõ ràng, không phải sự im lặng" - tiến sĩ Tara Suwinyattichaiporn kết luận.