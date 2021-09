Xu hướng đầu tư bất động sản dài hạn ‘lên ngôi’ trong đại dịch

Thêm vào đó, tiện ích “một chạm” được nhiều nhà phát triển dự án lồng ghép vào trong quy hoạch các đô thị vệ tinh cũng trở thành lực đẩy kéo một bộ phận lớn người có nhu cầu an cư chuyển về vùng ven sinh sống. Có thể nói, với việc hạ tầng giao thông liên vùng phát triển mạnh trong những năm gần đây, người mua nhà hiện nay không còn quan tâm đến khoảng cách bao xa mà thay vào đó, đi bao lâu và môi trường sống ra sao trở thành yếu tố then chốt khi chọn nhà.

Nhận định về vấn đề này, các nhà đầu tư cho rằng, có nhiều lý do khiến thị trường vùng ven hút khách thời Covid. Đầu tiên chính là nhu cầu an cư, vùng ven có nhiều quỹ đất để phát triển các dự án nhà liền thổ, nhà phố thương mại. Chính sự tách biệt trong không gian sống đã trở thành “thỏi nam châm” hút sự quan tâm của người mua có nhu cầu ở thực.

Vùng ven trở thành tâm điểm BĐS thời Covid

Phát triển với những giá trị sống cân bằng và tôn trọng tự nhiên, dự án The Sol City tại xã Long Thượng, huyện Cần Giuộc, Long An là một trong những dự án thuộc vùng ven thành phố hội tụ đầy đủ những yếu tố mà người có nhu cầu ở thực đang quan tâm khi tìm mua BĐS.

Với quy mô 103ha, dự án The Sol City là tổ hợp khép kín giữa nhà phố, shophouse và các tiện ích nội khu nằm ngay bên trong dự án. Bên cạnh việc chú trọng xây dựng một hệ thống tiện ích hiện đại như khu mua sắm, dịch vụ, không gian vui chơi giải trí, đơn vị phát triển dự án còn nỗ lực tạo dựng những không gian sống riêng tư, góp phần làm giàu đời sống tinh thần, tái tạo năng lượng cho mỗi cư dân.

Theo đó, mỗi căn hộ tại dự án The Sol City là những sản phẩm được thiết kế tách biệt, không chung hệ thống thông gió, máy lạnh, mỗi không gian sống luôn đảm bảo sự riêng tư trọn vẹn cho gia chủ, điều mà hầu hết người mua hiện nay đặc biệt quan tâm.

Ngoài hệ thống an ninh luôn đảm bảo 24/7, các cư dân tại dự án The Sol City còn được chăm lo đời sống an sinh, xã hội khi luôn có biệt đội PUN túc trực - đơn vị sẵn sàng phối hợp cùng địa phương khu vực hỗ trợ cư dân trong những trường hợp khẩn cấp cần giúp đỡ.

Doãn Phong