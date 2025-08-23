Xu hướng bikini tí hon bùng nổ

Sự bùng nổ của bikini tí hon

Hình ảnh phụ nữ khoe dáng với áo tắm hoặc bikini không hề hiếm lạ tại những địa điểm như hồ bơi, bãi biển... vào mùa hè. Tuy nhiên, 2025 vẫn khác biệt so với những năm trước đây. Theo nhận định của giới truyền thông phương Tây, bikini hở hang đang trỗi dậy.

Theo The Guardian, những bộ bikini dây kiệm vải trở nên phổ biến hơn bao giờ hết. Đồ bơi tí hon từng là lựa chọn chỉ dành riêng cho người nổi tiếng theo đuổi phong cách táo bạo, trên bãi biển Brazil hay trong chương trình hẹn hò như Love Island... giờ xuất hiện khắp mọi nơi, ngay cả tại quốc gia khá bảo thủ như Scotland.

Khi tìm kiếm bikini dây (thong bikini) trên trang bán lẻ trực tuyến ASOS (Anh), khách hàng nhận được 187 kết quả, từ kiểu dáng quần cạp cao đến buộc dây bên hông. Các cửa hàng thời trang bình dân như H&M, Zara và Calzedonia đều đưa bikini lọt khe vào bộ sưu tập đồ bơi mùa hè.



Emily Ratajkowski và Dua Lipa là tín đồ nổi tiếng của bikini kiệm vải. Ảnh: BackGrid.

Những người nổi tiếng như Emily Ratajkowski, Dua Lipa, Hailey Bieber, chị em nhà Kardashian - Jenner, Heidi Klum... cũng góp phần "thiêu đốt" mùa hè bằng những bộ đồ bơi khiêu khích nhất.

Dù chưa phổ biến như phương Tây, châu Á đang chứng kiến sự thay đổi mạnh mẽ về quan điểm của việc lộ da thịt nơi công cộng. Lisa, Jennie hay Nana... là đại diện tiêu biểu nhất cho những ngôi sao Kpop dám vượt qua rào cản hình tượng.