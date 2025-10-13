Xót xa thầy giáo trẻ ở Hà Nội qua đời khi đang dọn nhà sau lũ

“Mấy ngày ngập lụt, nhà trường khó tiếp cận được với thầy. Chúng tôi cũng nhắn tin, gọi điện nhưng do nhà thầy mất điện nên không liên lạc được thường xuyên. Chiều qua 12/10, chúng tôi mới nhận được thông tin đau lòng này. Trước khi lũ về, thầy đang đào móng để làm nhà. Khi lũ về, khu vực đó như một cái ao. Hôm qua, trên nhà cũ nước đã rút hết, dọn nhà xong, thầy định bơm nước ra khỏi móng để tới đây thợ đến làm. Thế nhưng, không may, máy bơm rò điện và...”, bà Thanh ngậm ngùi.

Bà Thanh cho hay, từ đêm hôm qua, sau khi biết tin, cán bộ, giáo viên nhà trường đã đến chia sẻ, động viên và hỗ trợ gia đình tổ chức tang lễ cho thầy Tuấn.