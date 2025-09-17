Xót xa siêu xe Porsche 911 tiền tỷ bị bỏ hoang, chủ xe mất tích

Theo người dân địa phương, chiếc xe đã nằm bất động tại cùng một vị trí suốt hơn một năm. Giấy chứng nhận đăng kiểm xe hết hạn từ năm ngoái, nhưng giấy phép đỗ xe vẫn còn hiệu lực là lý do khiến chính quyền chưa tiến hành tịch thu.

Dù bị cỏ dại leo và bám chặt, chiếc Porsche 911 thế hệ 996 màu đen vẫn giữ được vẻ ngoài khá chỉn chu, lớp sơn còn nguyên, ngoại trừ một vết lõm lớn ở cản sau. Nhiều đại lý đã để lại danh thiếp trên cửa kính, hy vọng có thể mua lại chiếc xe để phục chế.

Ảnh từ Google Maps cho thấy vào tháng 5/2024, chiếc 911 này còn trong tình trạng tốt hơn. Một số cư dân cho biết họ chưa từng thấy ai đụng đến xe trong suốt hơn 15 tháng qua. Giả thuyết về việc chủ xe đi nước ngoài hoặc gặp vấn đề pháp lý đang được đưa ra, trong khi đại lý bán xe cũng không thể liên lạc với chủ sở hữu vì số điện thoại đã ngắt kết nối.