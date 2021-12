Xót xa những ngày cuối đời của ca sĩ Phạm Chí Thành

Có nền tảng giọng hát và xuất phát điểm tốt nhưng nam ca sĩ kém may mắn trong sự nghiệp ca hát. Nhiều năm qua, anh nhận lời biểu diễn tại các tụ điểm phòng trà, sân khấu nhỏ để được thỏa đam mê ca hát. Số tiền cát-xê anh dùng trang trải cuộc sống và tích góp làm sản phẩm nhưng không tạo được tiếng vang.

Clip Phạm Chí Thành ngẫu hứng hát trên đường phố:

Thúy Ngọc