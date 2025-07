Xót xa hình ảnh cuối cùng của mỹ nhân Hàn vừa đột ngột qua đời ở tuổi 31

Kang Seo Ha sinh năm 1994, từng góp mặt trong hàng loạt tựa phim Hàn nổi tiếng như Schoolgirl Detectives, Assembly, Flowers of the Prison, First Love Again, Through the Waves, Heart Surgeons và Nobody Knows,... Trong sự nghiệp ngắn ngủi của mình, cô chưa từng có cơ hội đóng chính nhưng luôn được đánh giá cao bởi ngoại hình ưa nhìn, thái độ cầu tiên và diễn xuất nhập tâm, cân được mọi thể loại vai diễn của mình. Sau Nobody Knows, cái tên Kang Seo Ha ít nhiều được chú ý hơn sau nhiều năm chìm nổi không khẳng định được mình. Đáng tiếc, cô lại bị gián đoạn sự nghiệp, không thể đóng phim nhiều hơn cũng như tìm được chỗ đứng cho mình.

Khán giả tiếc cho sự nghiệp ngắn ngủi, chưa có ngày tỏa sáng của Kang Seo Ha

LỆ AN