Xót xa gia đình ở Huế đưa quan tài người thân lên xe tải tránh lũ

Ngày 28/10, trên mạng xã hội lan truyền những đoạn hình ảnh bi thương về một đám tang giữa mưa lũ ở Huế, khiến nhiều người không khỏi xót xa.

Theo đó, một gia đình tại phường Kim Long (TP. Huế) phải thuê xe tải chở quan tài người thân mới qua đời, nhanh chóng rời khỏi nhà, di chuyển đến nơi cao ráo chờ nước lũ rút để tổ chức mai táng.

Giữa làn nước lũ cuồn cuộn, người thân của bà N.T.N. (63 tuổi, phường Kim Long) tất tả cùng hàng xóm di chuyển quan tài bố chồng lên thùng xe tải. Không kèn trống, không tiếng nhạc tang, chỉ có tiếng mưa nặng hạt và những giọt nước mắt tiễn biệt.