Xót xa chiếc xe siêu sang Bentley Mulsanne 30 tỷ bỏ hoang 7 năm trên phố Hà Nội

Tại Hà Nội, không ít đại gia vứt xó xe sang trị giá hàng tỷ đồng ngoài khiến nhiều người không khỏi tiếc nuối. Sau chiếc Mercedes-AMG S63 trị giá 7 tỷ đồng bị bỏ hoang tại một khu đô thị ở Thanh Xuân, PV báo VietNamNet gần đây bắt gặp một chiếc Bentley Mulsanne khác trong tình trạng tương tự tại một bãi gửi xe ở Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội.

Trao đổi với PV VietNamNet, người dân gần đó cho biết chiếc xe bị bỏ hoang cách đây khoảng 7 năm và không rõ danh tính chủ nhân. Ngoài chiếc Bentley, còn một chiếc Rolls-Royce từng bị vứt xó ở đây nhưng đã được chuyển đi.

Chiếc xe này là mẫu Bentley Mulsanne, thuộc thế hệ thứ hai (sản xuất từ năm 2010-2016), trước khi có phiên bản nâng cấp giữa vòng đời vào năm 2016 và dừng sản xuất từ năm 2020. Chưa rõ chiếc Mulsanne bị bỏ hoang sản xuất từ năm nào, nhưng dựa trên logo Speed trên thân xe có thể dự đoán đời xe từ 2014-2016.