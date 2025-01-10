Xót xa cảnh loạt xe sang 'ngâm mình' trong biển nước

01/10/2025 06:49

Trận mưa kéo dài nhiều giờ trong ngày 30/9 đã khiến toàn thành phố Hà Nội ngập nặng. Không ít chủ xe sang đã phải bất lực nhìn xế yêu của mình chìm trong biển nước.

Trận mưa lớn sáng 30/9 do ảnh hưởng của bão số 10 (Bualoi) đã khiến hàng loạt tuyến phố Hà Nội chìm trong biển nước, khiến hàng loạt xe ô tô không thể di chuyển, thậm chí là mắc kẹt giữa làn nước ngập sâu.

Trên các hội nhóm mạng xã hội, không ít hình ảnh xe ô tô, kể cả những mẫu xe sang như Mercedes, BMW thậm chí là cả những chiếc xe siêu sang như Rolls-Royce trị giá hàng chục tỷ đồng cũng bị mắc kẹt giữa biển nước ngập sâu khiến người chứng kiến không khỏi xót xa. 

555739921_24907939168823309_365412236021215887_n.jpg
Một chiếc MINI Cooper không kịp di chuyển khi mưa ngập quá nhanh. Ảnh: Tú Nguyễn
555962199_10164207733649789_7639641468620537652_n.jpg
Chiếc BMW X5 cố gắng di chuyển qua chỗ ngập tại tuyến phố Nguyễn Lương Bằng. Ảnh: Ngô Dũng
w df7bda489aa510fb49b4 2541.jpg
Tại phố Đào Tấn, nhiều tài xế ô tô đắn đo để đi tiếp hay dừng khi gặp cảnh ngập mênh mông phía trước mặt. Trong số này, nhiều xe bị chết máy giữa làn nước. Ảnh: Thạch Thảo
557270668_10233302026104908_6761597622491417993_n.jpg
Nhiều chủ xe buộc phải để xe lại chờ nước rút để cứu hộ xe về xưởng. Ảnh: Thế Thắng/OFFB
Rolls royce Trong Minh OFFB.jpg
Một chiếc Rolls-Royce Phantom không thể di chuyển khi nước đã ngập sâu. Ảnh: Trọng Trinh/OFFB

Tuy nhiên, trong cảnh nhiều tuyến đường trung tâm Hà Nội ngập sâu, không ít chủ xe vẫn "liều mạng" phi qua, có xe thoát nạn thành công nhưng cũng có xe xấu số khiến chủ xe phải trả "học phí" đắt đỏ cho các tình huống này. 

Một chiếc Toyota Land Cruiser lội qua vùng ngập sâu tại khu vực Thái Hà. Nguồn: Huệ Minh

Một chiếc xe MG ZS cố gắng lội qua vùng nước sâu nhưng bất thành. Nguồn: Beatvn

Hiện tại, dù đã hơn 20h tối nhưng tình trạng đường ngập nước tại nhiều tuyến phố vẫn chưa được giải quyết khiến cho giao thông vẫn đang rơi vào trạng thái tê liệt.

556228284_10236943327301526_246394890765383530_n.jpg
Đoạn cầu vượt Láng Hạ vẫn đang trong tình trạng ngập sâu. Ảnh: Đức Hoàng
556088801_3104964746338033_2986709615072194634_n.jpg
Tình trạng ù tắc tại tuyến đường Nguyễn Xiển giao Phạm Tu. Ảnh: Dương Dương/OFFB
Một số kinh nghiệm khi lái xe qua vùng ngập nước:

- Chú ý quan sát và ước lượng: Đầu tiên, đi chậm hoặc dừng xe lại hoàn toàn trước đoạn đường ngập để quan sát những xe đi trước để ước lượng độ sâu của mực nước. Nếu có những chiếc xe tương tự như xe mình qua được thì mới cho xe qua, không nên cố lội nước quá sức để tránh rủi ro.

- Đi số thấp, tắt điều hoà: Khi đã xác định xe bạn có thể lội qua được vùng nước sâu, hãy về số thấp và đi đều chân ga để tránh nước vào buồng đốt hoặc ống xả. Đồng thời, tắt điều hòa nhiệt độ để không ảnh hưởng đến công suất của xe. Không dừng xe đột ngột hoặc mở cửa ở vùng nước sâu trừ trường hợp bất khả kháng.

- Kiểm tra xe sau khi vượt qua đoạn ngập: Sau khi đi qua đoạn đường ngập, nên dừng lại kiểm tra lại xe một lần trước khi tiếp tục hành trình. Loại bỏ cỏ rác, cành cây bị mắc vào thân xe và kiểm tra xem nước đã bị chui vào khoang lái hay chưa, nếu có thì ngay sau đó phải tiến hành sấy khô để tránh hư hỏng các bộ phận của xe.

Theo vietnamnet.vn
https://vietnamnet.vn/xot-xa-canh-loat-xe-sang-ngam-minh-trong-bien-nuoc-2447775.html
