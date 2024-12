Xót lòng phiên xử con giết cha vì ảo giác của ma túy

Gà trống nuôi con” suốt 20 năm trời, chỉ vì ảo giác của ma túy, ông Tòng đã bị chính con trai cầm dao đâm chém tới tấp. Ngày 17/12, TAND TPHCM tuyên phạt bị cáo Phan Thanh Tiến (28 tuổi, ngụ thị trấn Củ Chi, huyện Củ Chi, TPHCM) 9 năm tù về tội “Giết người”. Khập khiễng chống nạng lê từng bước vào phòng xử án, vừa nhìn thấy con trai, ông Phan Thanh Tòng khẽ khựng người rồi lặng lẽ ngồi nép vào một góc phòng. Ngồi ghế bị cáo, Phan Thanh Tiến liếc nhìn cha và ông nội, khuôn mặt lạnh băng không cảm xúc. Chỉ vì ảo giác của ma túy, Tiến nhẫn tâm sát hại chính cha ruột của mình. Theo nội dung vụ việc, sau khi cai nghiện bắt buộc về, Tiến sống chung với ông Tòng tại huyện Củ Chi (TPHCM). Bị cáo Phan Thanh Tiến. Ảnh: TP Do sử dụng ma túy lâu năm nên Tiến bị ảo giác, trong đầu anh ta luôn nghĩ có người muốn giết hại mình. Khoảng 11h ngày 26/10/2021, thấy cha đi về, nghi ngờ ông Tòng đang sử dụng công nghệ cao cài vào não bộ để khống chế hại mình nên Tiến hỏi tại sao cha gây ra các tiếng động làm ồn lỗ tai. Nghe vậy, ông Tòng nói Tiến bị tâm thần, sẽ đưa đi khám bệnh. Nói xong, ông vào trong phòng nằm ngủ. Bực tức, Tiến xuống nhà bếp lấy con dao chặt thịt chém nhiều nhát vào đầu và mặt của cha. Gây án xong, anh ta tới cơ quan công an tự thú. Dù may mắn thoát chết do được đưa đi cấp cứu kịp thời nhưng ông Tòng bị hỏng một mắt, liệt nửa người, với thương tích lên tới 73%. Xét thấy, hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm, đã xâm phạm tới tính mạng, sức khỏe của người khác. Tuy nhiên, bị hại đã có đơn xin giảm nhẹ hình phạt và ông nội của bị cáo cũng đã bồi thường thiệt hại cho bị hại 50 triệu đồng nên sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo mức án như trên. Cố nán lại để nhìn mặt cháu, ông nội Tiến rơm rớm nước mắt dặn dò cháu giữ sức khỏe, cải tạo tốt. Năm nay đã bước vào tuổi xưa nay hiếm, mái tóc bạc trắng nhưng ông bà nội Tiến vẫn phải còng lưng dệt từng chiếc túi để nhặt nhạnh từng đồng. “Tôi với bà nó phải lo kiếm tiền, ngày 1-200 nghìn đồng để nuôi cha con nó. Cha nó giờ không làm được gì, chỉ tự làm được vệ sinh cá nhân, thân thể luôn đau nhức” - ông nội Tiến trầm giọng nói. Ông nội Tiến cho biết, cha mẹ anh ta đã ly hôn 20 năm nay và 20 năm qua mẹ Tiến chưa một lần ghé thăm con. “Cũng coi như nó đã mồ côi mẹ” - ông nội Tiến buồn bã nói. Để nuôi con, ông Tòng phải đi làm phụ hồ, xách từng xô vữa. Thế nhưng, học hết lớp 9 Tiến bỏ học theo bạn bè xấu rồi lâm vào nghiện ngập. “Nó chơi ma túy nhiều quá, đầu óc không còn được bình thường nên dù gần 30 vẫn không giúp gì được cho cha. Ngày bị nó chém, tui ngủ đâu có biết gì nên không thể tránh được những nhát dao của nó. Giờ tui tàn phế, không thể lao động được, cha mẹ thì già yếu, chỉ mong nó sớm trở về cho ông bà bớt gánh nặng” - ông Tòng buồn bã tâm sự. Phiên tòa kết thúc, một tay chống nạng, một tay vịn vào người cha già, ông Tòng lặng lẽ nhìn theo chiếc xe bít bùng đưa đứa con nghịch tử trở về trại giam.