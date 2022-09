Xông vào tiệm vàng đập bể tủ kính ném vàng ra đường

Chủ tiệm vàng sau đó đã hô hoán rồi cùng người dân khống chế, bắt giữ thanh niên này bàn giao cho công an.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường vụ việc - Ảnh: CTV

Lực lượng công an sau đó đã đưa thanh niên về trụ sở để làm việc. Tuy nhiên người này trong tình trạng không tỉnh táo, nghi “ngáo đá” nên chưa thể lấy lời khai.

Khuya cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an TP Dĩ An và Viện KSND TP Dĩ An đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc.