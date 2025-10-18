Xôn xao tin Đoàn Di Băng sinh con thứ 4 sau khi ở ẩn vì liên hoàn drama hàng giả

Những ngày qua, khi loạt cái tên như Ngân Collagen, Ngân 98 liên tục bị dân mạng "réo gọi", thì một nhân vật khác dù ở ẩn vài tháng cũng được nhắc tới đó chính là Đoàn Di Băng.
Nhiều người tò mò không biết cuộc sống hiện tại của cô ra sao bởi từ tháng 5 cho tới nay, hot mom 3 con chưa có thêm bất cứ bài đăng nào mới về bản thân.
Cho đến mới đây, cái tên Đoàn Di Băng tiếp tục trở thành chủ đề hot khi các từ khóa liên quan đến chuyện cô sinh con thứ 4 lọt top tìm kiếm. Thậm chí còn xuất hiện thông tin bệnh viện nơi cô sinh con, em bé đã được làm đầy tháng,...
Trước đó vào giữa tháng 5, khi tham dự một sự kiện tại trường của con gái, hình ảnh Đoàn Di Băng mặc váy rộng, lộ vòng 2 lùm lùm khiến nhiều người cho rằng cô đang mang bầu. Trước thắc mắc của mọi người, vợ doanh nhân Nguyễn Quốc Vũ khẳng định đó là "bé mỡ".
Đoàn Di Băng cũng nhiều lần tâm sự mong muốn có thêm con cho "vui cửa vui nhà". Cô và ông xã đã thực hiện nhiều biện pháp theo hướng dẫn từ các bác sĩ, hy vọng sẽ sớm có tin vui.
Trước đó, vào đầu tháng 7/2024, Đoàn Di Băng thu hút sự chú ý khi tổ chức tiệc để công bố việc đang mang thai con thứ 4.
Tại sự kiện, nữ ca sĩ một thời hạnh phúc nói: "Ba mẹ ơi, con có con trai rồi". Chia sẻ của Đoàn Di Băng khiến nhiều người xúc động, chúc mừng cô và gia đình.
Thế nhưng đến tối 8/8/2024, nữ nghệ sĩ khiến nhiều người xót xa khi thông báo: "Tôi mất con rồi. Mong các bạn bình an". Đính kèm là hình ảnh tấm bia mộ với dòng chữ: "William! Cả nhà yêu con". Chia sẻ của Đoàn Di Băng khi ấy nhận được hàng nghìn lời chia buồn và động viên.
Đoàn Di Băng tên tật là Phạm Thị Thanh Thúy, sinh năm 1990 tại TP.HCM. Cô từng có thời gian hoạt động nghệ thuật với vai trò ca sĩ. Nhưng sau khi kết hôn, giọng ca Chạm Vào Quá Khứ đã dừng chân sân chơi nghệ thuật.
Cô kết hôn với doanh nhân Nguyễn Quốc Vũ vào năm 2012. Đám cưới của họ khi ấy làm ai cũng tròn mắt vì quá hoành tráng và xa hoa.
Về chung nhà không bao lâu, cặp đôi đã đón chào công chúa đầu tiên chào đời, đặt tên Linh Đan (hay thường gọi là Hana). Năm 2016, cô tiếp tục sinh con gái thứ 2 tên An Nhiên (gọi ở nhà là Yuki). Năm 2020, cô tiếp tục hạ sinh bé thứ 3 đặt tên ở nhà là Bing Bing.
Thời gian qua, vợ chồng Đoàn Di Băng liên tục vướng ồn ào bán hàng kém chất lượng, thậm chí có sản phẩm được cơ quan chức năng xác định là hàng giả. Sau liên hoàn drama hồi tháng 5, cặp vợ chồng giàu có này đã ở ẩn, không có bài chia sẻ nào mới trên mạng xã hội.