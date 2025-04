Xôn xao tấm bảng BTC nhắc nhở Khánh Vy nhiều lần khi cô dùng tiếng Hàn giao tiếp với Jisoo thay vì tiếng Việt

MC Khánh Vy dùng tiếng Hàn với Jisoo dù BTC nhắc dùng tiếng Việt?

Vừa qua, MC Khánh Vy đã đảm nhận vai trò dẫn dắt chương trình tại fanmeeting Lights, Love, Action của Jisoo (BLACKPINK) diễn ra tại Hà Nội.

Tuy nhiên, trong một vài đoạn giao lưu với Jisoo, Khánh Vy có sử dụng một số câu giao tiếp tiếng tiếng Anh và tiếng Hàn Quốc với nữ idol, trong khi MC Khánh Vy chỉ được yêu cầu nói tiếng Việt với nữ nghệ sĩ. Khi đoạn clip này xuất hiện trên MXH, Khánh Vy đã gặp những phản ứng trái chiều.

Sự việc chưa lắng xuống thì mới đây, dân tình lại truyền tay nhau tấm ảnh được cho là chụp từ phía sau của BTC. Những người đăng tải tấm ảnh cho biết, khi MC Khánh Vy giao tiếp tiếng Hàn và tiếng Anh với Jisoo trên sân khấu, tấm bảng đã hiện dòng chữ: "MC: Please use only Vietnamest Language!" (dịch: MC: Vui lòng chỉ sử dụng tiếng Việt).

Khánh Vy làm MC tại fan meeting của Jisoo.

Cụm từ "chỉ sử dụng tiếng Việt!" được in đậm, gạch chân khiến cho nhiều người cho rằng phía BTC thể hiện thái độ không hài lòng trước màn giao tiếp tiếng Hàn của Khánh Vy tại buổi gặp mặt.