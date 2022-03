Xôn xao quản lý tán gái bất thành quay xe chê đằng gái 'ngực lép'

Your browser does not support the video tag.

Cuộc trò chuyện giữa hai người.

Sự tự tin thái quá của chàng trai khiến L. cho rằng mình đã gặp phải một "thằng hâm". Cô nàng cũng chẳng vừa, đáp lại: "Ui, ngực lép còn chơi được chứ yếu sinh lý thì không anh nha. Khổ thân anh".



Chàng chê nàng "vú lép", nàng nói chàng "yếu sinh lý".

L. sau đó còn nhắn tin cho người chị (viết tắt M.) đã giới thiệu Đ. cho mình, bày tỏ không hài lòng về cách nói chuyện của chàng trai. Tuy nhiên, cô gái lại bị người này mắng xối xả, cho rằng L. mới là người không xứng với em trai mình.