Xôn xao nghi án mẹ sát hại 2 con để trục lợi bảo hiểm

Thông tin cho biết, khi bà này có ý định ra tay sát hại người con thứ 3 (được cho là đang học lớp 8) thì cháu này biết được ý đồ nên thoát chết, sau đó trình báo công an.

Trưa 3/4, Công an thị trấn Hà Lam cùng Công an tỉnh Quảng Nam đã đến nhà làm việc với bà N.. Sau đó, công an đưa bà N. ra ô tô về trụ sở làm việc.

Sự việc được rất nhiều trang mạng xã hội livestream, chia sẻ. Cộng đồng mạng vô cùng phẫn nộ với bà N. dù sự việc chưa rõ thực hư.

Chiều 3/4, trả lời phóng viên, ông Lê Văn Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, cho biết lực lượng công an tỉnh đang điều tra, khi nào có kết quả sẽ thông tin đến các cơ quan báo chí.