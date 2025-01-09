Xôn xao ngân 98 bị người lạ dọa nạt, đuổi khỏi Nhà thờ Lớn khi ra Hà Nội chụp ảnh

Mới đây trên trang cá nhân, Ngân 98 tiết lộ đang có mặt tại Hà Nội để tham dự một buổi chụp hình. Và địa điểm nữ DJ ghé thăm chính là Nhà thờ Lớn.

Trong hình, cô mặc cổ phục màu đỏ, trang điểm nổi bật. Tuy nhiên, điểm khiến người xem chú ý chính là việc bà xã Lương Bằng Quang bị một số người lạ mặt tới dọa nạt, đuổi đi, thậm chí đòi hành hung. Lý do những người này đưa là ra vì chiếc mấn đội đầu của Ngân 98 vi phạm quy định "không đội mũ" được ghi trên bảng thông báo đặt trước cổng nhà thờ.