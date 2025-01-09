Xôn xao ngân 98 bị người lạ dọa nạt, đuổi khỏi Nhà thờ Lớn khi ra Hà Nội chụp ảnh

Những chia sẻ mới đây của Ngân 98 đang nhận về chú ý lớn.

Mới đây trên trang cá nhân, Ngân 98 tiết lộ đang có mặt tại Hà Nội để tham dự một buổi chụp hình. Và địa điểm nữ DJ ghé thăm chính là Nhà thờ Lớn.

Trong hình, cô mặc cổ phục màu đỏ, trang điểm nổi bật. Tuy nhiên, điểm khiến người xem chú ý chính là việc bà xã Lương Bằng Quang bị một số người lạ mặt tới dọa nạt, đuổi đi, thậm chí đòi hành hung. Lý do những người này đưa là ra vì chiếc mấn đội đầu của Ngân 98 vi phạm quy định "không đội mũ" được ghi trên bảng thông báo đặt trước cổng nhà thờ.

Ngân 98 tiết lộ đang có mặt tại Hà Nội để tham gia một buổi chụp hình.

Về phần tấm biển quy định được đặt trước cổng Nhà thờ Lớn gồm có: không mặc váy ngắn, quần ngắn, áo dây, áo ba lỗ; không đội mũ, không hút thuốc, không ăn uống; không dùng đèn flash, điện thoại khi vào bên trong và giữ yên lặng.

Sau đó, hot girl 9X đã đăng tải sự việc lên mạng xã hội và bày tỏ không biết bản thân đã sai ở đâu mà bị đối xử như vậy.

"Ngân thật sự rất tủi thân khi đứng trước hàng chục camera đang quay lại khoảnh khắc bị quát 'mở to mắt ra'", nữ DJ viết trên trang cá nhân. Hiện thông tin này đang gây xôn xao dư luận.

Cô bày tỏ rất sốc khi bị người lạ đến hăm dọa, đuổi đi.
Cô đọc tấm biển quy định để vào Nhà thờ Lớn.

Liên quan sự việc, chia sẻ trên báo Znews, đại diện UBND phường Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết đã nắm thông tin, giao công an xác minh và sẽ có phản hồi cụ thể. Chính quyền làm rõ việc liệu người dân có hành vi ứng xử không đúng mực khi ngăn cản việc chụp ảnh trước Nhà thờ Lớn.

Ngân 98, tên thật Võ Thị Ngọc Ngân, sinh năm 1998, nổi tiếng trên mạng xã hội nhờ loạt phát ngôn sốc, ăn mặc gợi cảm và rất nhiều scandal đời tư. Dạo gần đây, người đẹp đã lấn sân sang lĩnh vực làm DJ và nhận được một số chú ý. 

