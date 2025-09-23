Xôn xao ‘kho tiền Tốt Động’: Sự thật đằng sau thông tin phát hiện tiền, kiếm cổ

Tra ngược lại lịch sử vào ngày 5-7 tháng 11 năm 1426, tại địa danh Tốt Động đã diễn ra trận đánh giữa nghĩa quân Lam Sơn và quân đội nhà Minh. Theo Đại Việt sử ký toàn thư, khoảng hơn 50.000 quân Minh bị giết, 10.000 bị bắt và "vô số" khác chết đuối khi bỏ chạy trong trận đánh này.

Rất có thể trong lúc binh đao loạn lạc ấy, các cụ đã đem tiền bạc đi cất giấu nhưng bẵng đi thế nào đến hàng trăm năm sau mới được con cháu trong họ tìm thấy".