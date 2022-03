Xôn xao hình ảnh 'bạch xà khổng lồ' xuất hiện ở Ninh Bình

Ngày 12/3, trên mạng xã hội chia sẻ hình ảnh một con trăn bạch tạng khổng lồ nằm ngay khu vực lối đi của một ngôi đền khiến nhiều người xôn xao.

Theo như chia sẻ, hình ảnh con trăn bạch tạng được ghi lại tại khu vực đền Mẫu (làng Tiền Phương, xã Văn Phương, huyện Nho Quan, Ninh Bình).