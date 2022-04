Xôn xao đề xuất cho trẻ bỏ khẩu trang trong lớp học

Theo Sở GD&ĐT Hà Nội, thời gian tới các đơn vị tiếp tục tuyên truyền để nâng tỷ lệ trẻ đến trường cao hơn mức 80% so với tỷ lệ khảo sát, tuyệt đối không chủ quan, lơ là dù tình hình dịch bệnh đã cơ bản được kiểm soát.

Các nhà trường sẵn sàng phương án đón trẻ bảo đảm an toàn về mọi mặt, trong đó có an toàn phòng, chống dịch và phòng, chống tai nạn thương tích, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm khi tổ chức hoạt động bán trú...

Hiện nay, đeo khẩu trang là một trong những biện pháp phòng chống dịch Covid-19 bắt buộc, đảm bảo an toàn khi học sinh đi học lại. Tuy nhiên, nhiều phụ huynh đề xuất cho trẻ nhỏ bỏ khẩu trang trong lớp học, nhất là trong điều kiện thời tiết nắng nóng như hiện nay.

Có con 3 tuổi học tại trường mầm non thuộc quận Nam Từ Liêm (Hà Nội), chị Nguyễn Thị Hà Phương cho hay: “Bản thân tôi đeo khẩu trang cả ngày còn thấy rất mệt huống chi các con mới có mấy tuổi. Với lứa tuổi mầm non có thể cho các con bỏ khẩu trang trong lớp học vì lứa tuổi này rất đặc thù, các cô cũng không thể kè kè bên cạnh để nhắc các con đeo khẩu trang.